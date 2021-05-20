Похож на коклюш: в России появилась новая бактерия

России впервые обнаружена новая бактерия, которая вызывает заболевание, схожее по симптомам с коклюшем. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Уточняется, что бактерия Bordetella holmesii вызывает те же проявления, что и давно известный возбудитель коклюша Bordetella pertussis, но при этом заболевание протекает в более лёгкой форме.

Как сообщает газета « Известия », учёные в некоторых зарубежных странах исследуют новую бактерию уже на протяжении десяти лет, однако в России её ранее не выявляли. Так, по данным зарубежных специалистов, новое заболевание в целом протекает легче, чем коклюш, его длительность составляет около 80 дней. У большинства обследованных пациентов с новой инфекцией наблюдался кашель, но только примерно в 60% случаев он носил приступообразный характер, а в 40% был обычным.

Специалисты Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского уже разработали ПЦР-тест, способный одновременно выявить ДНК не только известного возбудителя коклюша, но и нового патогена. А вот используемая в настоящее время прививка пока не защищает организм от инфекции, вызванной Bordetella holmesii.

«Мы будем проводить дальнейшие исследования по необходимости внесения новых компонентов в вакцину и дополнительной вакцинации школьников и взрослых», — сообщила заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.