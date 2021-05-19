Убедить Москву: когда россияне смогу снова летать в Турцию

Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции ограничила авиасообщение с этой страной с 15 апреля по 1 июня.

Как ранее сообщили в секретариате российского вице-премьера Татьяны Голиковой , она провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном , министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Отмечалось, что для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения в Турцию будет направлена делегация из РФ.

Агентство Блумберг ранее сообщило со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника, что Турции не удалось убедить РФ возобновить авиасообщение 2 июня, это произойдет не ранее 15 июня.

"То, что Турция не смогла убедить Россию возобновить полеты, не является новостью, подтвержденной нами. Переговоры между двумя странами продолжаются. Делегация из России прибудет в Турцию, после чего россияне примут решение. Речь не идет о том, что кто-то кого-то не может убедить", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на данный момент обе стороны не делали заявлений о возможной дате возобновления полетов.

Министерство культуры и туризма Турции на данный момент не располагает информацией о возможной дате возобновления полетов с Россией. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в турецком ведомстве.

"На данный момент согласованной даты, с которой возобновятся полеты с Россией, нет", - сказал собеседник агентства на просьбу прокомментировать итоги поездки турецких официальных лиц в Россию.

Во вторник стало известно, что авиакомпания S7 отменила все рейсы в Турцию до конца летнего сезона. Как пояснили ТАСС в пресс-службе перевозчика, такое решение вызвано неопределенностью по поводу режима ограничений на полеты между РФ и Турцией. Ранее такое же решение принял "Аэрофлот" . Накануне авиакомпания сообщала, что убрала из продажи почти все билеты в Турцию в июне, кроме двух рейсов в неделю, разрешенных оперштабом.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию. Ранее газета "Известия" со ссылкой на письмо "Аэрофлота" сообщила о продлении ограничения авиасообщения с Турцией до 30 июня. Позже оперштаб сообщил, что решений о продлении ограничений до 30 июня не принято.

Турецкая делегация, в состав которой вошли министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, прибыла в понедельник в Москву для переговоров с российскими официальным лицами. По итогам визита в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой сообщили, что российская делегация экспертов направится в Турцию для оценки возможного возобновления туристического потока.

Ассоциация туроператоров России ожидает информации о возможности возобновления полётов в Турцию в конце мая. Об этом сообщила на пресс-конференции 18 мая исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Она напомнила, что Москва и Анкара в настоящее время ведут переговоры о возможности возобновления авиасообщения, для обсуждения этого вопроса Россию посещала турецкая делегация.

По информации АТОР, на текущей неделе станет известно, когда российская инспекция отправится в Турцию для оценки безопасности отдыха, отметила Ломидзе.

Рамблер

«Возможно, что в конце мая будет уже какая-то более внятная информация о сроках возобновления нормального туристического авиасообщения с ней», — сказала она.

Открытие границ не сделает поездку в Турцию безопасней, поскольку за три месяца, с точки зрения эпидемиологической ситуации, в стране немногое изменилось. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов. В беседе с НСН специалист предложил россиянам альтернативу «турецкому берегу».

Так, по его мнению, из ближайших стран заменить Турцию может Греция, где сейчас благоприятная ситуация с COVID-19.

На Кипре пока ситуация напряжённая. Средиземноморье оно такое: пёстрое, разное, с национальными и культурными особенностями. Но ситуация может меняться очень быстро, фактически в ручном режиме. Например, южная Африка ещё месяц назад рассматривалась как надёжное направление, сейчас она уже так не рассматривается, и, соответственно, перелёты в Танзанию были запрещены, — рассказал эксперт.

Викулов не советует ехать в Турцию, даже если туда будет разрешён въезд. По словам вирусолога, эта страна входит в топ-10 самых частых происшествий с туристами: кто-то отравился, кто-то попал в ДТП — Турция будет всегда на первых полосах.

Я не советую выбирать это направление. Сам никогда не отдыхаю в Турции, даже не рассматриваю этот вариант, — добавил медик.

Эксперты спрогнозировали цены на отдых на отечественных курортах после возобновления авиасообщения с Турцией и другими странами. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса Tvil.ru, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным опроса, в котором приняли участие более 300 отельеров Крыма и Краснодарского края, в случае открытия границ большинство объектов размещения оставят цены на прежнем уровне. Так, 40 процентов владельцев заявили, что не будут менять тарифы, поскольку они не повышались с прошлого года.

Только 20 процентов респондентов допустили снижение стоимости проживания в связи с динамикой спроса на отдых в России, а 5 процентов планируют опустить цены при наличии свободных мест.

«После того, как объявили о закрытии Турции, начался активный рост в бронировании Крыма и Краснодарского края. Звездные и отели "на слуху" почти все забронированы до конца лета», ― прокомментировала ситуацию директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова.

Уточняется, что на черноморском побережье вариантов всем желающим не хватит. При этом россияне стали более избирательны при бронировании жилья, отказываются от «бабушкиных» вариантов и рассматривают альтернативные направления без толп туристов. Среди них Республика Марий Эл, Татарстан, Карелия и озеро Байкал.