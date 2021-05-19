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Сыгравшая Мальвину Проценко умерла в 53 года

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Актриса Татьяна Проценко, исполнившая роль Мальвины в советской картине «Приключения Буратино», скончалась на 54 году жизни. Как сообщают СМИ, с 2018 года у нее было онкологическое заболевание.
О ее смерти сообщил супруг. Об этом актер и журналист Алексей Войтюк написал в Facebook.
«Сегодня не стало нашей Танюши Помолитесь о ней!», - указано в сообщении.
О месте и времени прощания пока что не сообщалось.
Общество,Видео,Алексей Войтюк,Татьяна Проценко,
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