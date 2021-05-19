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Умерла звезда «Приключений Буратино» Татьяна Проценко

Lenta.ruиещё 29
1 час назад
Умерла российская актриса Татьяна Проценко, известная по роли Мальвины в советской киносказке «Приключения Буратино». Об этом сообщает РБК в своем Telegram-канале со ссылкой на слова актера Алексея Войтюка.
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — рассказал Войтюк. Дата и место прощания с актрисой пока неизвестны. Ей было 53 года.
Общество,Татьяна Проценко,
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