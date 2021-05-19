Медведев допустил обязательную вакцинацию от COVID-19

Сейчас прививка от коронавируса добровольна, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума, который транслировался в Сети.

По его словам, по умолчанию прививка предполагает наличие добровольного согласия на её введение.

Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности, — подчеркнул политик.

Он отметил, что в данном случае стоит вопрос «соразмерности ценностей» — ценности отдельной жизни и ценности защиты всего населения. Политик считает, что на эту тему ещё придётся высказаться юристам и медикам.

Также Медведев заявил, что странам следует отказаться от практики «вакцинного национализма» и договориться о взаимном признании прививок от коронавируса для туристов. По его словам, вопрос вакцинации от COVID-19 необходимо урегулировать в международном праве.