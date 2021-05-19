Въезд на территорию Евросоюза разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом договорились представители государств содружества, сообщает 19 мая агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

Въезд на территорию Евросоюза разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом договорились представители государств содружества, сообщает 19 мая агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

Предполагается, что въезд после полной вакцинации разрешат из стран, которые не входят в ЕС, но соответствуют определённым критериям. Принятие такой инициативы должно запустить восстановление туристической индустрии в Европе.

Ожидается, что открытие границ и сертификаты вакцинации станут основными темами экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

История вопроса

К концу 2020 года в мире были выданы разрешения на использования вакцин от коронавируса, среди которых "Гам-КОВИД-Вак" «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, «BNT162b2» от фирм Pfizer и BioNTech, mRNA-1273, созданной компанией Moderna, CoronaVac китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech. 5 декабря 2020 года массовая вакцинация началась в России , 8 декабря - в Великобритании , затем в США , Евросоюзе, Китае Израиле и других странах.

Евросоюз (ЕС) начнет 10 мая ранние испытания системы сертификатов вакцинации от коронавируса, которые получат название "зеленого цифрового пропуска". Об этом сообщил в пятницу журналистам источник в Еврокомиссии.

"Первая фаза ранних испытаний системы зеленых цифровых пропусков начнется в ЕС 10 мая, в ней примут участие 19 государств Евросоюза [из 27]", - отметил источник.

"Мы ожидаем, что утверждение не займет значительного времени, а применение этого документа на практике начнется в ЕС в июне, как предполагалось", - добавил он.

"Зеленый цифровой пропуск" будет включать три блока информации: о вакцинации сертифицированными в ЕС вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Сфера применения документа до сих пор полностью не определена, ожидается, что он должен упростить санитарные правила трансграничных путешествий для лиц, имеющих иммунитет.

Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

«Сегодня комиссия предлагает государствам-членам ослабить текущие ограничения на необязательные поездки в Евросоюз, принимая во внимание успехи в вакцинации и улучшение эпидемиологической ситуации в мире», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

ЕК предлагает разрешить въезд на европейскую территорию не только из стран с хорошей эпидобстановкой, но также всем, кто был полностью вакцинирован минимум за две недели до поездки. При этом оговаривается, что вакцина должна быть из числа одобренных европейским регулятором.

«Государства-члены могут также разрешать въезд с прививками вакцинами, указанными в списке ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) для использования в чрезвычайных ситуациях», – говорится в предложении Еврокомиссии.

Люди, сделавшие прививку от коронавируса, не должны иметь привилегий при зарубежных поездках. Как пишет The Daily Mail, к такому выводу пришли эксперты ВОЗ во внутреннем документе, доступ к которому получило издание.

По мнению международных чиновников, на "паспорта вакцинированных" полагаться нельзя, поскольку по-прежнему нет данных о том, насколько прививка защищает от заражения. Клиническая картина по-прежнему остается "суммой с критическими неизвестными". В ВОЗ убеждены, что привитые от ковида пассажиры "не должны обходить установленные для всех барьеры".

"В настоящее время позиция ВОЗ заключается в том, что национальным органам власти и операторам транспортных средств не следует делать документы о вакцинации условием выезда или въезда", - гласит документ.

Издание отмечает, что подобный вердикт станет новым ударом как для путешественников, мечтающих о полноценном отпуске, так и для сотрудников туриндустрии, особенно в таких странах, как Греция, где восстановление туристической сферы жизненно важно для экономики. Как известно, тема сертификатов вакцинации стала центром повестки саммита ЕС, который начался в Брюсселе.

Сертификаты Евросоюза о вакцинации от коронавируса должны быть введены максимум на год. Об этом говорится в переговорной позиции Европарламента (ЕП), утверждённой 29 апреля на сессии ЕП в Брюсселе.

Еврокомиссия (ЕК) 22 апреля заявила, что страны ЕС согласовали основные технические характеристики сертификатов о вакцинации, их планируется внедрить в ЕС к июню.

«Депутаты Европарламента согласились с тем, что новый «сертификат ЕС COVID-19» — вместо цифрового зелёного сертификата, как предложено Комиссией, — должен действовать в течение 12 месяцев, а не дольше», — говорится в заявлении на сайте ЕП.

Отмечается, что сертификат может быть в цифровом или бумажном формате. Он будет подтверждать, что человек прошёл вакцинацию против коронавируса, получил отрицательный результат теста или выздоровел от инфекции.

При этом в Европарламенте обратили особое внимание, что сертификаты ЕС о вакцинации не будут служить ни проездным документом, ни предварительным условием для реализации права на свободное передвижение. Кроме того, обладатели сертификата не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, таким как карантин, самоизоляция или тестирование.

«Во избежание дискриминации в отношении тех, кто не привит, и по экономическим причинам страны ЕС должны обеспечить всеобщее, доступное, своевременное и бесплатное тестирование», — считают депутаты Европарламента.

Вместе с тем ЕП указал, что «государствам — членам ЕС предстоит решить, принимают ли они также сертификаты о вакцинации, выданные в других странах, для вакцин, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайных ситуациях».

Отмечается, что теперь Европарламент и ЕС готовы начать переговоры для достижения соглашения по сертификатам, которые планируют завершить до начала летнего туристического сезона.

Ранее сообщалось, что «коронавирусные» сертификаты, разрабатываемые в Евросоюзе, будут выдавать привитым всеми вакцинами, используемыми в странах ЕС, вне зависимости от их авторизации Европейским агентством по лекарственным препаратам (ЕМА).

Рекомендация Еврокомиссии пускать на территорию Европейского союза только тех, кто привился одобренными ЕС вакцинами от COVID-19 — это «выстрел себе же в ногу», эти инициативы не принесут желаемого эффекта, заявил сенатор, член российской делегации в ПАСЕ Александр Башкин . Об этом 3 мая сообщает РИА «Новости».

Еврокомиссия 3 мая обнародовала предложение по ослаблению ограничений на въезд в Евросоюз из третьих стран. Инициатива предусматривает разрешение на въезд на территорию ЕС всем, кто будет полностью вакцинирован одобренными на территории союза вакцинами как минимум за две недели до поездки. Страны ЕС также смогут разрешать въезд вакцинированным препаратами из списка ВОЗ для использования в экстренных ситуациях.

Рамблер

«Изобретая дополнительные ограничения, некоторые страны и политики стреляют себе в ногу, потому что за такими решениями просматривается вовсе не забота о своих гражданах. Иначе в Европе давно бы сертифицировали «Спутник V», но вместо этого политиканство строит в достаточно чувствительных сферах дополнительные преграды и заграждения», — сказал Башкин.

Сенатор обратил внимание, что это всё «того же поля» ягоды, что и санкционная политика. По его мнению, эта инициатива не будет воплощена в жизнь, так как искусственные преграды не дают желаемого ни политического, ни экономического, ни, в результате, социального эффекта.

«Любые разумные страны не пойдут на это предложение», — добавил Александр Башкин.

Вирусолог Алексей Аграновский считает, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.

По его словам, "эпидемия коронавируса пока на марше". Аграновский напомнил, что в европейские страны не пускают привившихся вакциной от коронавируса "Спутник V" и другими российскими препаратами. На вопрос, почему Запад до сих пор не одобряет препараты из России, Аграновский заявил, что это происходит из-за экономических и политических разборок: