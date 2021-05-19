Китайцы женятся, россияне разводятся

С 1 января, как сообщал «Рамблер», в Китае с целью повлиять на уровень рождаемости был введен обязательный период охлаждения для желающих развестись. Брак будет расторгнут не ранее чем через 30 дней после подачи заявления.
Согласно статистике китайского Министерства по гражданским делам, в первом квартале 2021-го число зарегистрированных разводов (296 тысячи) снизилось по сравнению с четвертым кварталом 2020-го на 72% (1,06 миллиона).
Период охлаждения есть и в других странах, например, во Франции (две недели) и Великобритании (шесть недель).
В России при расторжении брака в загсе дата развода назначается на дату, не ранее чем через месяц со дня подачи заявления. В течение этого времени каждый из супругов может отозвать заявление о разводе. В случае развода через суд судья может назначить супругам срок для примирения продолжительностью до трех месяцев.
Между тем, согласно данным Росстата, в 2020-м по сравнению с 2019-м число браков в России снизилось на 18,9% с 950 тысячи до 770,8 тысячи. Количество разводов также снизилось — на 9,1% с 620,8 тысячи до 564 тысячи.