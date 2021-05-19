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«Дайте нам таджиков, узбеков, дайте нам рабов!»

Елена Прошина
17 минут назад
Российские овощеводы требуют от государства обеспечить приток мигрантов. Об этом сыровар Олег Сирота заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
«Дайте нам таджиков, узбеков, дайте нам рабов!»
Фото: ТАССТАСС
В феврале директор Центра гуманитарных технологий и исследований «Социальная механика» Михаил Чураков сообщил, что в России число трудовых мигрантов сократилось на 20% в результате пандемии коронавирусной инфекции.
«У моих коллег-овощеводов, например, плач Ярославны: "Дайте нам таджиков, узбеков! Или, другими словами, дайте нам рабов!"», — заявил сегодня Сирота.
Он высказал мнение, что по сути гастарбайтеры в России находятся на полулегальном положении, а условия у них почти рабские — они живут в чем-то вроде шалашей, едят непонятно что, непонятно как лечатся.
Фермер обвинил тех, кто нанимает этих людей на работу, в издевательстве над ними и отсутствии стремления оформлять мигрантов по закону, потому что это невыгодно.
15 июня, как сообщал «Рамблер», истекает срок действия указа президента России о продлении срока, в течение которого мигранты могут работать без продления патентов в стране. Указанный документ был принят в то время, когда границы России были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Сегодня перед Единым миграционным центром на Путилковском шоссе в Московской области выстроилась очередь из сотен мигрантов, которые хотят продлить патент на работу.
Общество,Олег Сирота,Комсомольская правда,
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