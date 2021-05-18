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В России с начала года количество IT-преступлений увеличилось на 31%

ТАСС
42 минуты назад
Количество IT-преступлений увеличилось в России с начала этого года на 31%. Об этом сообщил начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко.
В России резко выросло число IT-преступлений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Количество IT-преступлений растет, зарегистрировано 184,9 тыс. таких преступлений, это на 31% больше, чем в прошлом году", - сказал он во вторник на выездном заседании межфракционной рабочей группы Госдумы в "Сбере".
Ранее глава МВД Владимир Колокольцев сообщал, что один из способов, который позволил бы минимизировать ущерб граждан от IT-преступлений, стало бы страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций. По его словам, необходимо активнее использовать регулятивные возможности, полномочия для оперативной блокировки различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети.
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