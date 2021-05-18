Погодная аномалия: Россия может столкнуться с пожарами

Он назвал майское потепление до +30 градусов температурной аномалией и отметил, что глобальное потепление меняет климат, делает его более жарким и сухим. Российские леса не могут быстро адаптироваться к перемене климата, именно поэтому, по словам климатолога, лесные пожары стали настоящим стихийным бедствием.