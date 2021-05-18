Погодная аномалия: Россия может столкнуться с пожарами

Российские леса не могут подстроиться под аномальную жару, что приводит к масштабным лесным пожарам. Об этом заявил «Ура.ру»
ведущий научный сотрудник, специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов
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Он назвал майское потепление до +30 градусов температурной аномалией и отметил, что глобальное потепление меняет климат, делает его более жарким и сухим. Российские леса не могут быстро адаптироваться к перемене климата, именно поэтому, по словам климатолога, лесные пожары стали настоящим стихийным бедствием.
Карнаухов напомнил, что из-за потепления сместился период вегетации растений.
«Раньше листья распускаются, раньше птицы прилетают, майские жуки в апреле летают», — перечислил он.
По мнению климатолога, если майская температурная аномалия продолжится, в России будут массово гореть леса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд
объяснил аномальную жару в Москве, Подмосковье и ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) сухим воздухом из пустыни Каракумы.
Как уточнил Вильфанд, самые сухие воздушные массы поступают в Тамбовскую и Воронежскую области.