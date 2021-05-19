"Я смирилась": Дочь Немцова развелась вскоре после замужества

Екатерины Одинцовой Дочь политика Бориса Немцова Дина объявила о разводе с 21-летним Дмитрием Матевосовым, за которого вышла замуж в конце июля прошлого года. В последний день зимы прошлого года пара обвенчалась, причём выбрала для этого не случайную дату: следующий день после шестой годовщины убийства Бориса Немцова.

Фото: Instagram Instagram

О разводе Дина сама написала в Instagram. Причину расставания девушка не назвала, но очень подробно описала, как переживает этот момент. История Дины Немцовой и её первого брака очень романтична: Дмитрий Матевосов — её первая любовь, начали они встречаться ещё в школе, потом вместе учились в одном лицее, свадьбу организовали за пару недель.

Дина Немцова поведала, что сохраняет с бывшим мужем «нейтральные» отношения и предупредила, что никакого интервью по поводу развода она давать не собирается.

Осознание глубины причин развода медленно, в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моём понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, — исповедовалась девушка подписчикам.

Чтобы не впасть в депрессию, девушка отвлеклась на занятия в университете, спорт и времяпрепровождение со своей семьёй. Больше всего она разочарована, что сама не сумела оправдать свои ожидания.

Дочь Немцова выразила надежду, что ещё найдёт свою любовь и встретит на пути своего человека. Девушка удалила из микроблога все трогательные фото с бывшим супругом.