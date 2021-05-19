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Дочь Немцова заявила о разводе, едва успев обвенчаться

News.ruиещё 8
1 час назад
Дочь политика Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой Дина объявила о разводе с 21-летним Дмитрием Матевосовым, за которого вышла замуж в конце июля прошлого года. В последний день зимы прошлого года пара обвенчалась, причём выбрала для этого не случайную дату: следующий день после шестой годовщины убийства Бориса Немцова.
"Я смирилась": Дочь Немцова развелась вскоре после замужества
Фото: InstagramInstagram
О разводе Дина сама написала в Instagram. Причину расставания девушка не назвала, но очень подробно описала, как переживает этот момент. История Дины Немцовой и её первого брака очень романтична: Дмитрий Матевосов — её первая любовь, начали они встречаться ещё в школе, потом вместе учились в одном лицее, свадьбу организовали за пару недель.
Дина Немцова поведала, что сохраняет с бывшим мужем «нейтральные» отношения и предупредила, что никакого интервью по поводу развода она давать не собирается.
Осознание глубины причин развода медленно, в течение месяца догоняло меня и причиняло глубокую боль. Но я ни разу не сомневалась в правильности решения разойтись. Ведь мы расстаёмся, потому что есть вещи, которые в моём понимании с браком несовместимы. Их уже никак не исправить. Вся семья меня поддержала. Я смирилась и поняла, что нужно уходить, — исповедовалась девушка подписчикам.
Чтобы не впасть в депрессию, девушка отвлеклась на занятия в университете, спорт и времяпрепровождение со своей семьёй. Больше всего она разочарована, что сама не сумела оправдать свои ожидания.
Дочь Немцова выразила надежду, что ещё найдёт свою любовь и встретит на пути своего человека. Девушка удалила из микроблога все трогательные фото с бывшим супругом.
Как сообщалось ранее, дочь российского политика Бориса Немцова Дина заявила, что рада переименованию площади в Праге в честь отца.
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