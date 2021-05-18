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В развале СССР обвинили Scorpions

Артём Кульша
1 час назад
Советский Союз распался, потому что был демистифицирован западной музыкой. Об этом писатель Владимир Каминер заявил t-online.
В развале СССР обвинили Scorpions
Фото: РамблерРамблер
Каминер, как сообщал «Рамблер», родился в Москве, а около 30 лет назад переехал в Германию. Вчера издание t-online. опубликовало его колонку об истинной причине развала СССР в 1991 году.
Он высказал мнение, что это — не следствие холодной войны или конкуренции в космосе, а демистификация с помощью музыки.
Писатель привел легенду, согласно которой немецкая группа Scorpions сыграла песню Wind of Change («Ветер перемен») на Московском международном фестивале мира в 1989 году и тем самым распространила дух революции.
Также он привел шутку о том, что текст Wind of Change был написан в отделе ЦРУ «Боевая поэзия» и положен в багаж вокалиста Scorpions Клауса Майне перед вылетом в Москву. На самом деле Scorpions записали Wind of Change уже после визита в СССР.
«Неважно: чем больше времени проходит, тем яснее видно роль, которую сыграло появление Scorpions в падении Советского Союза», — убежден Каминер.
Общество,Владимир Каминер,ЦРУ,
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