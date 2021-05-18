В развале СССР обвинили Scorpions

Советский Союз распался, потому что был демистифицирован западной музыкой. Об этом писатель Владимир Каминер заявил t-online.

Фото: Рамблер Рамблер

Каминер, как сообщал «Рамблер», родился в Москве, а около 30 лет назад переехал в Германию. Вчера издание t-online. опубликовало его колонку об истинной причине развала СССР в 1991 году.

Он высказал мнение, что это — не следствие холодной войны или конкуренции в космосе, а демистификация с помощью музыки.

Писатель привел легенду, согласно которой немецкая группа Scorpions сыграла песню Wind of Change («Ветер перемен») на Московском международном фестивале мира в 1989 году и тем самым распространила дух революции.

Также он привел шутку о том, что текст Wind of Change был написан в отделе ЦРУ «Боевая поэзия» и положен в багаж вокалиста Scorpions Клауса Майне перед вылетом в Москву. На самом деле Scorpions записали Wind of Change уже после визита в СССР.