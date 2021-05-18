Проблема решена: Крым прошел острую фазу дефицита воды

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Острую фазу прошли. Острая фаза сохраняется только в Алуште, где действует режим подачи воды — два утром, три вечером, — пояснил Аксёнов.

Он добавил, что для нужд Алушты, а также Симферополя планируется построить два новых водохранилища.

Скорее всего, будут построены ещё дополнительные водохранилища ёмкостью в Симферополе на 15 миллионов кубометров, в Алуште — 8 миллионов кубометров. Мы сейчас делаем технико-экономическое обоснование, — подчеркнул глава Крыма.

Также изучается вопрос по Ялте, где будет построена опреснительная установка. Кроме того, в период полноводья можно использовать для наполнения Счастливенского и Загорского водохранилищ воду притоков, уходящую в Чёрное море, отметил Аксёнов.

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил о стабилизации ситуации с графиками подачи воды населению. Об этом он сообщил на заседании оперативного штаба.

В связи с этим Аксёнов отметил, что заседания оперштаба в привычном формате проводиться больше не будут, а текущее состояние дел будет фиксироваться на заседаниях совета министров, передаёт РИА Новости.

Наладить ситуацию с водоснабжением в Крыму удалось благодаря рабочему пуску двух скважин на новом Бештерек-Зуйском водозаборе и построенном водоводе к Симферополю.

Стоимость объекта составила 1,7 миллиарда рублей. Скважины будут давать городу от четырёх до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Благодаря этому потребности не менее 25 тысяч жителей в воде будут решены. Всего в Бештерек-Зуйском водозаборе 11 скважин глубиной до 500 метров. Оставшиеся девять введут в эксплуатацию в течение двух месяцев. Севастополь после этого будет получать до 22 тысяч кубометров воды ежесуточно, что обеспечит водоснабжение до 100 тысяч человек, писал NEWS.ru.

До воссоединения Крыма с РФ 85% потребностей полуострова в воде обеспечивала Украина . Подача шла через Северо-Крымский канал из Днепра. После референдума Киев полностью перекрыл подачу пресной воды. Получали столь необходимый ресурс жители региона из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения. Однако за последний год обмелели из-за скудных осадков. В некоторых районах ввели режимную подачу воды в дома, водоснабжение Симферополя переориентировали на артезианские источники. На решение вопроса с водой Москва направила около 50 миллиардов рублей.

Марат Хуснуллин. Проблема с водоснабжением Крыма на ближайшие годы будет решена, однако требуется поиск дополнительных источников, так территория полуострова развивается. Об этом заявил вице-премьер Правительства РФ

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«Тот объем работ, который мы выполняем, на этот и ближайшие годы проблему снимут, но надо обязательно заниматься дополнительным поиском воды с учетом развития всей территории», - подчеркнул он.

Хуснуллин заявил, что на будущее прорабатываются различные варианты, в том числе было предложено бурить скважины на дне Азовского моря.

«Мы пока держим в плане, но еще не приняли окончательное решение по опреснительной установке. Это как крайний вариант. Она у нас тоже в программе есть. Если не будет хватать воды, будем точно использовать и эту систему», - сказал вице-премьер.

В данный момент стоит важнейшая задача снижения потерь в системе подачи воды на полуострове, отметил Хуснуллин.

«Это замена труб. Последние десятилетия в водоснабжение региона деньги не вкладывались совсем. Износ труб под 90%. Трубы дырявые. Если мы максимально быстро сможем их заменить и починить, думаю, что уже часть проблем с водой будет решена», - сказал вице-премьер.

Два судна ведут разведку пресной воды под Азовским морем, бурение первых скважин начнется в июле. Об этом сообщил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Полным ходом исследуем, мы пробурились на косе, воду нашли, техническая вода точно может быть. Зашли два судна. Думаю, что в июле зайдем к бурению скважин», — сказал он.

Также Хуснуллин отметил, что пока остается вопрос, в каком объеме запасы воды, хватит ли ее настолько, чтобы обеспечить весь полуостров.

В марте вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что к 2024 году удастся создать гарантированный запас воды для населения полуострова.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения, а президент Владимир Путин заверил, что власти не намерены экономить на решении проблемы водоснабжения Крыма.

Место для строительства опреснительной установки подготовили в Ялте. Об этом в понедельник в эфире местного телеканала "Миллет" сказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Глава Крыма Сергей Аксенов 21 декабря 2020 года заявил, что запасов подземных вод, достаточных для обеспечения населения Большой Ялты, не обнаружено, поэтому принято решение строить опреснитель морской воды.

"В Ялте мы полностью просмотрели и подготовили место для строительства опреснительной установки, поэтому рассчитываем, что у нас эта острая фаза, она нас минует, и Крым будет обеспечен водой в полном объеме", - сказал Аксенов

В начале февраля сообщалось, что стоимость проекта строительства установки по опреснению морской воды в Ялте, где из-за засухи введены ограничения подачи населению, оценили в 3,3 млрд рублей.

В связи с благоприятно сложившейся синоптической обстановкой притоки воды в крымских водохранилищах за апрель были существенными, суммарный объем увеличился на 24 млн кубометров, сообщили крымские гидрологи.

«К началу мая общий суммарный объем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 85,8 млн кубометров, что на 24,4 млн кубометров больше, чем месяц назад», – говорится в сообщении крымского гидрометцентра по итогам наблюдений за реками в апреле. Отмечается, что общий запас воды остается меньше на почти девять миллионов кубометров, чем на начало мая в 2020 году, передает РИА «Новости».

Приток за месяц в водохранилища составил: Белогорское – 7,8 млн кубометров, Симферопольское – 1,78, Счастливое – 3,88, Партизанское – 3,6, Чернореченское – 10,5, уточнили в гидрометцентре.

Отмечается, что таяние остатков снега в горных районах, сопровождаемое выпадением дождей, в первой половине апреля способствовало поддержанию повышенной водности на большинстве рек северного предгорья, сообщили в гидрометцентре.

Средние за месяц расходы воды на основных реках составили: на реке Черная – на 29 % выше нормы; в бассейнах рек Кача, Салгир и в бассейнах малых рек юго-восточного предгорья – в пределах 1-30% нормы; на реках Малый Салгир, Дерекойка и Бельбек – в пределах 44-67% нормы, а на остальных реках – в пределах нормы. В бассейнах большинства селевых рек округов Алушта, Судак и Феодосия сохранялось пересыхание, отметили гидрологи.

Напомним, летом 2020 года в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. Из-за засухи и обмеления водохранилищ с 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферфпольского и Бахчисарайского районов ввели жесткие ограничений подачи воды.

Президент Владимир Путин поручил правительству решить вопрос с водообеспечением Крыма. Кабмин комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.

В сентябре 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал строительство первой в России опреснительной установки. В октябре председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк назвал срок появления первой в регионе опреснительной установки. В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что опреснение воды в Крыму является крайней мерой, окончательное решение будет принято после первого квартала 2021 года.

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал способ «возвращения» Крыма под управление Киева. Об этом пишет OBOZREVATEL.

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«Вопрос воды в Крым — это средство реально давить на Россию в вопросе деоккупации. Для России вода важна не только с точки зрения водоснабжения», — подчеркнул политик.

Климкин отметил, что для Москвы восстановление водоснабжения — это способ продемонстрировать стабильность ситуации в на полуострове.

Экс-министр заключил, что вопрос поставок воды в Крым может быть одной из тем при возможной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина по российской инициативе.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко заявил, что Россия имеет возможность в любой момент ответить на водную блокаду Крыма, в то время как Киев нарушает нормы международного права, лишая людей воды.