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Вспышку COVID  объяснили безответственностью москвичей

Анастасия Кирсанова
28 минут назад
Эксперты отметили, что всплеск заболеваемости в этот раз носит эпизодический характер. Это связали с безответственным поведением москвичей во время майских праздников, пишет Телеграмм-канал «Кремлевская прачка».
Вспышку COVID объяснили безответственностью москвичей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно данным статистики, в течение трех дней наблюдается снижение числа заражений до уровня в 2,7 тыс. человек в день. Когда количество заболевших в день превысило 3 тыс., смертность от ковида оставалась на том же уровне, что свидетельствует о высоком профессионализме врачей московских госпиталей. Ввод в эксплуатацию новых площадей в госпиталях объясняется превентивными мерами предосторожности, чтобы избежать любых возможных негативных последствий и для удержания ситуации с эпидемией под контролем.
Ранее «Рамблер» писал, что в Москве выявили рост заболеваемости коронавирусом на 28% по сравнению с предыдущим днем. Всего за сутки выявлено 3573 случая заболевания. Москва остаётся на первом месте по заболеваемости в России. Всего за сутки выявлено 9328 заболевших в России. В мире зафиксировано 4 949 573 заболевших, 4 563 254 выздоровевших.
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