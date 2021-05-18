Вспышку COVID  объяснили безответственностью москвичей

Согласно данным статистики, в течение трех дней наблюдается снижение числа заражений до уровня в 2,7 тыс. человек в день. Когда количество заболевших в день превысило 3 тыс., смертность от ковида оставалась на том же уровне, что свидетельствует о высоком профессионализме врачей московских госпиталей. Ввод в эксплуатацию новых площадей в госпиталях объясняется превентивными мерами предосторожности, чтобы избежать любых возможных негативных последствий и для удержания ситуации с эпидемией под контролем.