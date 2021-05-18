В России вводится "тревожный" сигнал

В ведомстве решили отойти от прежних сигналов гражданской обороны «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Радиационная опасность!», «Угроза катастрофического затопления!», а также отменяющих их сигналов. Это связано с появлением новых угроз природного, техногенного и биолого-социального характера, для каждой из которых придумывать свой сигнал нецелесообразно, поскольку гражданам будет тяжело их запоминать.