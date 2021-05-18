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Беглов допустил ужесточение коронавирусных ограничений в Петербурге

News.ru
1 час назад
Власти Санкт-Петербурга могут усилить ограничительные меры, введённые в городе из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил губернатор Александр Беглов в эфире «Радио России».
Беглов допустил ужесточение ограничений в Петербурге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Он отметил, что поводом для новых ограничений станет рост числа заразившихся смертоносной инфекцией и количество госпитализаций.
На прошлой неделе в Петербурге отмечен рост числа активных больных и количества госпитализаций — за неделю почти на 30%. В случае если тенденция сохранится, по требованию Роспотребнадзора могут быть усилены ограничения, — подчеркнул чиновник.
В настоящее время в общественных местах и на транспорте Петербурга действует масочный режим.
Ранее стало известно, что власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за распространения инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Сейчас в городе свободно 585 коек (из 5248) для пациентов с коронавирусной инфекцией. По распоряжению властей вновь открывают дополнительные 459 коек.
Общество,Радио,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,Роспотребнадзор,Санкт-Петербург,
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