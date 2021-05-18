Беглов допустил ужесточение ограничений в Петербурге

Он отметил, что поводом для новых ограничений станет рост числа заразившихся смертоносной инфекцией и количество госпитализаций.

В настоящее время в общественных местах и на транспорте Петербурга действует масочный режим.

Ранее стало известно, что власти Петербурга разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом из-за распространения инфекции. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева. Сейчас в городе свободно 585 коек (из 5248) для пациентов с коронавирусной инфекцией. По распоряжению властей вновь открывают дополнительные 459 коек.