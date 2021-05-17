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Россиян предупредили об опасности "черной плесени"

Вероника Полынина
1 час назад
Выявленное в Индии заболевание «черная плесень» особенно опасно для людей с подавленным иммунитетом. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
Россиян предупредили об опасности "черной плесени"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам Викулева, «черная плесень» - это грибковая инфекция, заражению которой подвержены и животные, и люди. Наибольшую опасность она представляет для людей с подавленным иммунитетом: пациентов после лучевой терапии, трансплантации органов, людей с ВИЧ, COVID-19 и т.д.
«Это очень агрессивное заболевание, оно развивается при достаточном иммунодефиците. Возбудителями являются грибы семейства мукоровых. Они очень широко распространены в окружающей среде, в природе, и в почве, и в растениях. Они также могут развиваться на несвежих фруктах и овощах. И их находят в навозе животных», - сообщил Викулов НСН.
Грибы могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг, вызывать как поверхностные, так и глубокие висцеральные микозы.
Для того, чтобы спасти пациента, иногда требуется удалить «целый глаз или конечность», отметил Викулов.
Специалист посоветовал не заниматься самолечением и вовремя обращаться к специалистам за медицинской помощью.
«С респираторного заболевания, даже с простуды может начинаться другое заболевание, даже онкологическое, даже гепатит, даже COVID-19. Это может быть даже злокачественное заболевание крови. Именно специалисты должны заниматься диагностикой», - предупредил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», заведующий кафедрой клинической микологии, аллергологии и иммунологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова Николай Климко заявил о первых выявленных случаях заражения «черной плесенью» на фоне коронавируса.
Общество,Индия,
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