Россиян предупредили об опасности "черной плесени"

Выявленное в Индии заболевание «черная плесень» особенно опасно для людей с подавленным иммунитетом. Об этом рассказал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам Викулева, «черная плесень» - это грибковая инфекция, заражению которой подвержены и животные, и люди. Наибольшую опасность она представляет для людей с подавленным иммунитетом: пациентов после лучевой терапии, трансплантации органов, людей с ВИЧ, COVID-19 и т.д.

«Это очень агрессивное заболевание, оно развивается при достаточном иммунодефиците. Возбудителями являются грибы семейства мукоровых. Они очень широко распространены в окружающей среде, в природе, и в почве, и в растениях. Они также могут развиваться на несвежих фруктах и овощах. И их находят в навозе животных», - сообщил Викулов НСН.

Грибы могут поражать слизистую оболочку носа, легких и даже головной мозг, вызывать как поверхностные, так и глубокие висцеральные микозы.

Для того, чтобы спасти пациента, иногда требуется удалить «целый глаз или конечность», отметил Викулов.

Специалист посоветовал не заниматься самолечением и вовремя обращаться к специалистам за медицинской помощью.

«С респираторного заболевания, даже с простуды может начинаться другое заболевание, даже онкологическое, даже гепатит, даже COVID-19. Это может быть даже злокачественное заболевание крови. Именно специалисты должны заниматься диагностикой», - предупредил он.