Познер назвал наказание хуже смертной казни

После трагедии в казанской школе, в результате которой погибло 9 человек, в публичном поле все чаще стали поднимать вопрос об отмене действующего моратория на высшую меру. Журналист и телеведущий Владимир Познер прокомментировал предложение вернуть смертную казнь. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.
«Неужели кто-то предполагает, что смертная казнь может напугать такого человека, который стрелял в детей? Ведь это явно человек ненормальный, и таких людей никакие законы не останавливают – это же очевидно», – написал он в соцсети.
По его словам, статистические данные очень убедительно показывают, что в тех странах, где в свое время отменили смертную казнь, количество тяжких преступлений только уменьшилось.
Владимир Познер назвал самым тяжелым наказанием пожизненное заключение.
Кроме того, журналист поднял вопрос о том, как Ильназ Галявиев смог получить оружие. В заключение Познер отметил, что он выступает за отмену моратория на смертную казнь и за принятия закона, отменяющую смертную казнь, именно закона вместо моратория. Ранее «ФедералПресс» писал о том, что 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, доставят в Москву для прохождения психолого-криминалистической экспертизы.