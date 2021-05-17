В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Власти Крыма решили открыть автобусное сообщение с ЛНР

Деловая газета "Взгляд"
14 минут назад
Крым откроет регулярное автобусное сообщение с самопровозглашенной Луганской народной республикой, билеты можно приобрести в кассах автовокзалов полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.
В Крыму открыли продажу билетов на автобусы в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Решение принято в рамках ранее заключенного соглашения между республиками. Планируется, что автобусы отправятся в первые регулярные рейсы уже в мае. Все международные разрешения получены», – сказали в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Как отметили в ведомстве, в планах – открыть автобусное регулярное сообщение и с Донецкой народной республикой. Вопрос находится в стадии согласования.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
Общество,Владимир Путин,РИА Новости,Республика Крым,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители