Патриарх Кирилл назвал способ избежать кровопролития в школах

В детях необходимо воспитывать религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе. Об этом заявил патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».

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Предстоятель заявил, что кроме необходимости обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, необходимо также не упускать из виду нравственный климат и систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодёжи, пишет агентство.

По мнению патриарха, такие преступления возможны, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Он призвал знакомить с ними молодёжь и ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».

Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека, — резюмировал патриарх.

Утром 11 мая было совершено нападение на школу 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев , который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.

В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение. В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.