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Патриарх Кирилл назвал причину расстрела в казанской школе

News.ruиещё 1
2 часа назад
В детях необходимо воспитывать религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе. Об этом заявил патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».
Патриарх Кирилл назвал способ избежать кровопролития в школах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Предстоятель заявил, что кроме необходимости обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, необходимо также не упускать из виду нравственный климат и систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодёжи, пишет агентство.
По мнению патриарха, такие преступления возможны, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Он призвал знакомить с ними молодёжь и ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».
Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека, — резюмировал патриарх.
Утром 11 мая было совершено нападение на школу 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение. В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Ранее пользователь социальной сети TikTok под ником Bad Barbie опубликовала пародию на стрельбу в казанской школе 175. На кадрах тиктокер «прячется под партой» от преступника.
Общество,Ильназ Галявиев,Патриарх Кирилл,Интерфакс,
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