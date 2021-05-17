Патриарх Кирилл назвал способ избежать кровопролития в школах

В детях необходимо воспитывать религиозное чувство для профилактики таких трагедий, как расстрел в казанской школе. Об этом заявил патриарх Кирилл, сообщает «Интерфакс».
Предстоятель заявил, что кроме необходимости обратить внимание на усиление охраны школьных зданий, необходимо также не упускать из виду нравственный климат и систему ценностей, под влиянием которых воспитывается сегодня значительная часть детей и молодёжи, пишет агентство.
По мнению патриарха, такие преступления возможны, если нет сдерживающих религиозных факторов, если молодой человек не получил религиозного воспитания. Он призвал знакомить с ними молодёжь и ограничить влияние на детей «тлетворного воздействия извне».
Если Бога нет, то очень часто это место занимает другая могущественная сила, способная бросить и на совершение преступлений, и на самоубийство, и на все то, что губит не только тело, но и душу человека, — резюмировал патриарх.
Утром 11 мая было совершено нападение на школу 175 в Казани. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев
, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 23 получили ранения.
В настоящее время нападавший находится под арестом. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц и предъявлено обвинение. Ему грозит пожизненное заключение. В прошлом году Галявиеву был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. Он неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями, однако его признали годным к несению воинской службы.
Ранее пользователь социальной сети TikTok под ником Bad Barbie опубликовала пародию на стрельбу в казанской школе 175. На кадрах тиктокер «прячется под партой» от преступника.