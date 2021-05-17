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Оголившихся в защиту коров россиянок показали на видео

Юрий Столбов
38 минут назад
Российские зоозащитницы разделись у Министерства сельского хозяйства в защиту коров. Видео акции опубликовал Telegram-канал «Бушующий мир».
Девушки призывают перейти на пальмовое масло, чтобы уберечь животных от мучений. По сообщениям канала, активистки настаивают на том, что уже давно есть дешевая и полезная альтернатива молочным жирам.
Общество,Происшествия,Видео,Минсельхоз,
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