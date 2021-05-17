Документ, регламентирующий изгнание бесов, указывает, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а проводить его можно только с благословения епархиального архиерея и бесплатно, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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«Мы не думаем, что этим могут заниматься миряне, даже если они проучились какое-то время в духовной семинарии. Если священнослужитель, который имеет большой опыт «различения духов», как говорится в Священном Писании, хочет взяться за это дело, то, прежде всего, он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея – об этом говорится в документе. Также в документе говорится о том, что эта деятельность должна быть безвозмездной, он не должен брать за это деньги», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Он отметил, что в документе рассматриваются богослужебные чины экзорцизма.

«Они довольно разные по своему содержанию, и мы даем рекомендации по тому, какие чины здесь могут использоваться», – уточнил иерарх.

Комиссия по богословию РПЦ разработала документ, который регламентирует практику экзорцизма, заявил руководитель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, отметив, что его содержание пока не разглашается.

«Практика экзорцизма существует не во всех поместных церквах», – цитирует РИА «Новости» митрополита.

Как отметил Иларион, документ содержит историю этой практики, восходящей к апостольским временам, и предложения по ее унификации и регламентации. Он пояснил, что документы, проекты которых готовятся в комиссиях Межсоборного присутствия, по окончании работы над ними в соответствующих комиссиях поступают в редакционную группу, после чего могут быть опубликованы в качестве проекта для внесения в них изменений и поправок. Такая же процедура, по словам иерарха, предусмотрена и для документа, посвященного практике «изгнания бесов» (экзорцизм, в просторечии – отчитка).

«До его публикации я не могу разглашать его содержание», – добавил митрополит.

Жители Волгоградской области попытались изгнать из десятилетнего ребенка бесов с помощью чеснока и икон. Видеозапись домашнего обряда опубликована в YouTube-канале муниципального телевидения Волгограда.

На записи видно, как взрослые по очереди держат мальчика, издающего рычащие звуки. Время от времени ему показывают иконы, крест, и дают чеснок. «Надо вызывать кого-то, так дело не пойдет. А потом монастырь, монастырь и монастырь», — говорит кто-то из родственников за кадром. В объектив камеры попал и маленький ребенок, наблюдавший за обрядом «экзорцизма».

Как уточняет «Комсомольская правда», герои видео — жители села Гусевка. Знакомые россиян рассказали, что не замечали за ними ничего необычного. Директор школы, которую посещает ребенок, признался, что школьник часто баловался и привлекал к себе внимание, однако ничего похожего на то, что есть на видео, в учебном заведении не наблюдали. Издание отмечает, что на ситуацию уже отреагировали в органах опеки и в комиссии по делам несовершеннолетних.

Верующим не следует самостоятельно проводить обряды, имеющие отношение к экзорцизму. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

Он заметил, что в Церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. При этом священнослужитель особо отметил, что этот обряд необходимо проводить по определенным правилам.

По словам митрополита Илариона, обряды совершает специально подготовленный священник-экзорцист, получивший на это благословение архиерея. Кроме того, практики так называемой отчитки нельзя проводить над детьми.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ также особо отметил, что не следует путать с беснованием подозрения на наличие у человека возможных психических расстройств.

Вопросы, связанные с "беснованием", всегда следует обсуждать со священниками, всякая же самодеятельность в этом деле совершенно недопустима, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

Высказывание митрополита было вызвано вниманием органов опеки и правоохранительных структур Волгоградской области к видео, на котором родители "изгоняли бесов" из своего десятилетнего сына. Свой самодеятельный экзорцизм они объяснили тем, что их сын странно ведет себя в храме. Но при этом настоятельница монастыря, куда приводили ребенка, говорит о другом. По ее словам, это нормальный, здоровый мальчик, готовый идти на контакт, беседовать со священником и исповедоваться. Комментируя этот случай, митрополит оценил его как " вопиющее несоответствие действий этих родителей учению и практике Церкви".

Жительница Санкт-Петербурга услышала голос бога и решила изгнать из своего пятилетнего сына беса. Она облила мальчика кипятком, вынесла его на балкон и позвонила матери. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, ребенок погиб из-за термических ожогов. Когда его бабушка приехала в квартиру, то сразу позвонила в полицию. Сотрудники правоохранительных органов , увидев облившую сына кипятком петербурженку, вызвали психиатров. Женщина постоянно твердила о голосе бога и бесе, которого нужно было изгнать из ребенка.

Издание отмечает, что мать мальчика делала успехи в бизнесе и не была асоциальной. В 2019 году она развелась с мужем, и после того, как тот переехал в Москву, у нее якобы началась депрессия.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

В 2019 году сообщалось о жительнице Нижнего Новгорода, которая избила сына хоккейной клюшкой и ввела ему инъекцию обезболивающего и димедрола, чтобы изгнать из ребенка бесов. 12-летнего мальчика в синяках обнаружили спустя сутки в отеле. Все это время он провел без еды и воды. Сначала ребенок утверждал, что получил травмы при игре в хоккей, но потом признался, что его избила мать.

Суд отказался сажать жительницу Подмосковья, убившую страдающего психическими расстройствами сына во время «изгнания бесов». Её освободили от уголовной ответственности.

Как пишет «Московский комсомолец», мать задушила своего сына во время молитвы. Место происшествия издание не указывает, сообщая, что инцидент произошёл «в одном из городов на северо-востоке Подмосковья».

В публикации говорится, что после развода и лишения работы потерпевший стал увлекаться оккультизмом и вести себя неадекватно. Родственники неоднократно показывали его врачам, мужчину несколько раз обследовали в психбольницах.

Одна из медсестёр посоветовала матери пациента ходить с ним в церковь, после чего женщина начала возить его в разные храмы РПЦ на территории региона.

Один из священников сказал, что в мужчину «вселилась злая сущность», и родным нужно денно и нощно молиться за него, ибо несчастный находится между жизнью и смертью, — отмечается в публикации.

После очередного похода в церковь, когда мать читала молитву, мужчина стал биться головой об пол и мебель, после чего женщина села на него, чтобы сын не травмировал себя.

Пока мать и сестра потерпевшего молились, мужчина стал жаловаться на то, что ему больно, а затем умер.

Следствие настаивало, что женщина совершила умышленное убийство и прижала сына к полу, осознавая, чем закончатся её действия. Однако, по словам адвоката Алексея Щетинина, суд переквалифицировал статью на «Причинение смерти по неосторожности» и в итоге женщину освободили от уголовной ответственности.

Звезда телепередачи «Битва экстрасенсов» Ирина Игнатенко провела обряд «экзорцизма» над девочкой. Её обвинили в истязании ребёнка.

На появившейся в Сети записи показано, как кричащую и корчащуюся девочку держат взрослые, а «ведьма» держит её за лоб и водит руками. Сообщается, что кадры с «изгнанием бесов» опубликовала в Facebook адвокат Сталина Гуревич. Она их получила от блогера Михаила Лидина, который занимается разоблачениями «ясновидящих».

Адвокат назвала ситуацию запредельной и уже написала заявление на сайте Следственного комитета . По её мнению, в ситуации должны разобраться правоохранители.

Однако сама Игнатенко считает, что в нынешние времена многие одержимые «являются гостями психиатрических клиник». Она же помогает им посредством импульсов, воздействия на определённые нервные окончания, голосовые связки. Она назвала это «бесогонством».

После публикации видео следователи начали проверку, сообщается на сайте ГУ СК по Московской области.