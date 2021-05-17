Когда это все закончится: россиянам отказали в скидках на отдых

Огромный спрос на отдых в России привел к тому, что в этом году существенно уменьшились скидки на отдых, которые отельеры традиционно делают после майских праздников. Цены опустились в лучшем случае на 10–20%, а некоторые гостиницы и вовсе не стали их корректировать, сообщают «Известия».

Фото: Рамблер Рамблер

Туроператоры отмечают, что меньше всего упали цены на отдых в Крыму , при этом снижение коснулось только отдыха до конца весны, на лето ценник только растет.

«Ситуация нестандартная: нормальное снижение — процентов на 30. Выходит, что показатели Крыма в три раза меньше. Связано это с тем, что закрыты границы. Наши туристы, привыкшие отдыхать в Греции, Турции, на Кипре, вынуждены ехать на черноморское побережье России. Понимая это, отельеры не торопятся снижать цены. Кроме того, в Крыму не хватает номерного фонда», - пояснил генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Представители отрасти отмечают, что по сравнению с 2019 годом летний отдых уже обойдется россиянам на 10–15% дороже. А сильнее всего переплатят те, кто планирует отпуск в последний момент.

«По сравнению с праздниками, цены на вторую половину мая снизились, но в июне–июле они снова пойдут вверх, потому что можно купаться. Думаю, что нынешним летом цены на российских курортах будут совпадать с праздничными майскими, когда был ажиотажный спрос», - пояснил вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

Он отметил, что средняя заполняемость отелей в майские праздники в Анапе, Сочи и Крыму составила 75–85% и можно сэкономить, выбрав не самые популярные туристические направления.

При этом, по словам эксперта, отрасль нельзя винить в попытке «нажиться» на туристах, так как пандемийный 2020 год привел к существенному падению доходов и «десятью днями майских праздников их отбить невозможно».

«Рамблер» писал, что 13 апреля вице-премьер России Татьяна Голикова объявила об ограничении до 1 июня регулярного и чартерного авиасообщения с Турцией. На тот момент, по данным Роспотребнадзора, из 30 стран, с которыми у России открыто авиасообщение, в Турции был самый высокий прирост заболеваемости коронавирусом.