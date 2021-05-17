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СМИ: Татьяна Голикова выступила за расширение применения маткапитала

Говорит Москва
39 минут назад
СМИ: Татьяна Голикова выступила за расширение применения маткапитала. Вице-премьер предложила распространить его на образовательные услуги ИП и строительство домов до достижения ребёнком трёх лет.
Голикова предложила изменения в применении маткапитала
Фото: ТАССТАСС
С такой инициативой она обратилась к президенту Владимиру Путину, сообщает газета «Известия» со ссылками на источники.
При согласии главы государства Голикова планирует дать министерству труда и соцзащиты поручение подготовить законопроект, закрепляющий такие нововведения.
Общество,Татьяна Голикова,Владимир Путин,Минтруд,газета "Известия",
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