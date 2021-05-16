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Маски не защищают от ковида: Мясников согласен с Малышевой

Ирина Лебедева
43 минуты назад
Недавно Елена Малышева написала в соцсети, что маски не спасают от заражения коронавирусом.
Мясников заступился за Малышеву в скандале с масками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Ряд подписчиков и медработников подвергли высказывание теледоктора жесткой критике, однако врач и телеведущий Александр Мясников поддержал коллегу.
«С точки зрения медицины я согласен с Малышевой, маски мало что дают. Все исследования показывают, что это достаточно низкая эффективность. Как мы видим, маски никого ни от чего не предохраняют. В Европе жесточайший масочный режим, тем не менее, коронавирус все равно распространялся с ужасающей быстротой», — приводят его слова ura.news.
Однако при этом Мясников, как законопослушный гражданин, считает, что маски следует носить, раз власть приняла такое распоряжение.
«Есть приказ носить маски. Любой приказ обсуждаться не должен. Как гражданин я уважаю это правило и призываю использовать средства защиты. По людям в масках непонятно, кто вакцинированный, а кто нет. После прививки от коронавируса нет необходимости носить маски. Думаю, что с распространением вакцин можно будет отказаться от них», - резюмировал он.
Как ранее писал «Рамблер», Мясников подчеркнул, что польза от ношения медицинских масок давно подвергается сомнению.
Например, они наряду с респираторами не могут гарантировать защиту от гриппа и других инфекций, не говоря уже о коронавирусе.
Всеобщий масочный режим был введен из-за бессилия перед пандемией, подчеркнул телемедик.
Общество,Александр Мясников,Елена Малышева,
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