В Госдуме нашли патриотичный способ побороть бедность в России

По мнению представителя КПРФ, это позволит не тратить средства бюджета на импорт и увеличить зарплаты россиянам.

По ее словам, в России преимущественно низкая зарплата — около 25 тысяч. Молодежь не может найти работу по профессии после вуза. Собственное производство позволит создать миллионы высокопроизводительных рабочих мест. Это приведет к росту зарплат, налоговых поступлений, пенсий и потребительского спроса.