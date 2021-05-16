В Госдуме нашли патриотичный способ побороть бедность в России

Депутат Госдумы, коммунист Вера Ганзя нашла способ победить бедность в России. В интервью URA.RU парламентарий призвала развивать собственное обрабатывающее производство и поддерживать сельское хозяйство.
По мнению представителя КПРФ, это позволит не тратить средства бюджета на импорт и увеличить зарплаты россиянам.
«Чтобы люди имели работу, нужно собственное производство развивать. Мы сегодня ввозим из-за границы оборудование для обрабатывающей промышленности, своего производства у нас вообще, по сути, нет», - сказала Ганзя.
По ее словам, в России преимущественно низкая зарплата — около 25 тысяч. Молодежь не может найти работу по профессии после вуза. Собственное производство позволит создать миллионы высокопроизводительных рабочих мест. Это приведет к росту зарплат, налоговых поступлений, пенсий и потребительского спроса.