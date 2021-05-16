Почти половина россиян не хочет вакцинироваться ни при каких условиях

Cервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, при каких условия россияне готовы поставить вакцину от коронавируса.

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20% не привитых от коронавируса респондентов заявили, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж. Еще 18% жителей страны планируют сделать прививку в любом случае. Больше всех так отвечали люди старше 45 лет.

В то же время, 42% россиян не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. Каждый пятый респондент (20%) затруднился с ответом.

В опросе приняли участие 1600 россиян, не делавших прививку от COVID-19, со всех округов страны. Исследование проводилось с 13 по 14 мая.