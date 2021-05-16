Почти половина россиян не хочет вакцинироваться ни при каких условиях

Cервис по поиску работы SuperJob провел опрос
и выяснил, при каких условия россияне готовы поставить вакцину от коронавируса.
20% не привитых от коронавируса респондентов заявили, что сделают прививку, если это станет единственным шансом попасть за рубеж. Еще 18% жителей страны планируют сделать прививку в любом случае. Больше всех так отвечали люди старше 45 лет.
В то же время, 42% россиян не хотят вакцинироваться ни при каких условиях. Каждый пятый респондент (20%) затруднился с ответом.
В опросе приняли участие 1600 россиян, не делавших прививку от COVID-19, со всех округов страны. Исследование проводилось с 13 по 14 мая.
Для вакцинированных россиян актуален вопрос COVID-паспортов. Опрос 300 привитых граждан показал, что уже получили подобный документ 28%, а еще 26% хотят его получить. 29% респондентов заявили, что не нуждаются в COVID-паспорте.