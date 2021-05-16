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В РАН назвали главный недостаток школьного образования

Ura.Ru
9 минут назад
Из-за низкого качества школьного образования в России ухудшается уровень подготовки в вузах. Об этом заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
В РАН разочаровались в школьном образовании
Фото: ТАССТАСС
«Качество студента на выходе из университетов падает. Но университеты кивают на школы: „А из школы кто приходит?“», — цитирует ТАСС Сергеева.
Академик считает, что из-за этой проблемы число профессионалов в РФ сокращается. Он отметил, что такая же проблема наблюдалась в 90-х годах. Тогда некачественное образование в школе было связано с общественными беспорядками в стране.
Сергеев уверен, что для улучшения качества образования необходимо повышать престиж профессии учителя. Академик считает, что личность учителя многое решает в образовательном процессе. При этом педагогов должны поддерживать в РАН.
Ранее в Госдуме РФ предложили отменить ЕГЭ для некоторых выпускников, передает телеканал 360. Депутат Олег Смолин поддержал эту инициативу. Народный учитель России Ефим Рачевский считает, что качество образования от этого не ухудшится, сообщает RT.
Общество,Александр Сергеев,Олег Смолин,Ефим Рачевский,РАН,Госдума,Телеканал "360° Подмосковье",ИТАР-ТАСС,Россия,
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