Должникам гарантируют прожиточный минимум

Должники смогут сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. Для этого им нужно будет обратиться с заявлением к судебным приставам. Такой законопроект ( 1109997-7 Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.

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Документ разработан группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении 14 апреля. Предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве» и установить, что граждане-должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Кредитная организация в этом случае не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении пристава.

Как ранее пояснил соавтор инициативы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев , законопроект имеет крайне важное социальное значение: неслучайно президент в своём поручении от 25 марта по итогам встречи с руководителями думских фракций рекомендовал принять его в весеннюю сессию. «Его основная задача — выполнить одну из самых важных социальных миссий государства — не оставить человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, без средств к существованию», — подчеркнул депутат.

1 июня 2020 года вступил в силу закон, который запретил обращать взыскание на ряд социальных выплат, включая алименты, маткапитал, ряд пособий и некоторые виды пенсий. Затем запретили списывать за долги выплаты на детей. Но тем не менее проблема сохраняется. Сейчас, в соответствии с Трудовым кодексом, запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. Но они могут быть на уровне прожиточного минимума, и списание половины означает, что человек остается без денег.