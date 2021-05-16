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Должникам гарантируют прожиточный минимум

Парламентская газета
21 минуту назад
Должники смогут сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума. Для этого им нужно будет обратиться с заявлением к судебным приставам. Такой законопроект ( 1109997-7) Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний в весеннюю сессию.
Должникам гарантируют прожиточный минимум
Фото: АГН МОСКВААГН МОСКВА
Документ разработан группой депутатов и сенаторов и принят в первом чтении 14 апреля. Предлагается внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс и закон «Об исполнительном производстве» и установить, что граждане-должники смогут обращаться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не менее прожиточного минимума трудоспособного населения. Кредитная организация в этом случае не сможет производить взыскание на доход, указанный в постановлении пристава.
Как ранее пояснил соавтор инициативы, первый замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, законопроект имеет крайне важное социальное значение: неслучайно президент в своём поручении от 25 марта по итогам встречи с руководителями думских фракций рекомендовал принять его в весеннюю сессию. «Его основная задача — выполнить одну из самых важных социальных миссий государства — не оставить человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию, без средств к существованию», — подчеркнул депутат.
1 июня 2020 года вступил в силу закон, который запретил обращать взыскание на ряд социальных выплат, включая алименты, маткапитал, ряд пособий и некоторые виды пенсий. Затем запретили списывать за долги выплаты на детей. Но тем не менее проблема сохраняется. Сейчас, в соответствии с Трудовым кодексом, запрещено списывать более 50 процентов заработной платы или пенсии. Но они могут быть на уровне прожиточного минимума, и списание половины означает, что человек остается без денег.
Важно, что в законопроекте есть исключения. Он не коснётся преступников, которые обязаны возместить ущерб потерпевшим, должников по алиментам, и тех, кто отказывается возмещать ущерб семье в связи с потерей кормильца. В таких случаях решение, сохранять или нет для граждан гарантированный минимальный доход, будет принимать суд.
Общество,Андрей Исаев,Единая Россия,Госдума,
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