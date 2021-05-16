Невеста российского миллиардера в четвертый раз стала матерью

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Невеста российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова стала мамой в четвёртый раз. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.

В соцсети Перминова опубликовала чёрно-белое фото с новорождённым сыном из роддома. На этих фото присутствует и 61-летний возлюбленный модели миллиардер Александр Лебедев.

Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления, — подписала фотографии 34-летняя модель.