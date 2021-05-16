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Невеста миллиардера Лебедева в четвёртый раз стала мамой

News.ruиещё 3
1 час назад
Невеста российского миллиардера в четвертый раз стала матерью
Фото: news.runews.ru
Невеста российского миллиардера Александра Лебедева модель Елена Перминова стала мамой в четвёртый раз. Об этом она рассказала своим поклонникам в Instagram.
В соцсети Перминова опубликовала чёрно-белое фото с новорождённым сыном из роддома. На этих фото присутствует и 61-летний возлюбленный модели миллиардер Александр Лебедев.
Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и просветления, — подписала фотографии 34-летняя модель.
В конце февраля Перминова поделилась новыми фотографиями, на которых беременная модель предстала полуобнажённой.
Общество,Миллиардеры ,Елена Перминова,Александр Лебедев,
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