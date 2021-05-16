Метро Москвы массово увольняет сотрудников

Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Власть приняла политическое решение о судьбе внесистемной оппозиции, аффилированной с Навальным. И мы понимаем, что содержание этого политического решения сводится к тому, чтобы полностью вытеснить их из легального политического поля. И в этом смысле все те, кто так или иначе поддерживает или поддерживал структуры, связанные с Навальным, и их коллективные действия, должны получить четкий сигнал относительно того, что делать это больше нельзя. Кстати, по поводу [акции 21 апреля] все удивлялись — ну почему же не было жестких задержаний в Москве — вот как раз замысел был, по поводу акций, мы видим, совершенно иной. А поскольку, как я понимаю, именно в Москве действовала система распознавания лиц, она была тоже в известной степени задействована, и люди получают «приветы» от правоохранительных органов
в массовом порядке, в том числе с учетом тех ошибок, которые она осуществляет при идентификации. Собственно, и в регионах ведь происходят те же самые истории, только без опоры на технический прогресс. И участники последних акций, и те, кто ставил им лайки, и те, кто репостил соответствующие сообщения, практически все уже получили так или иначе предупреждения в форме воспитательных бесед и иных мероприятий, совокупность которых четко дает понять, что власть не намерена больше терпеть поддержку внесистемной оппозиции, аффилированной с Навальным, от кого бы то ни было, будь то известный писатель, музыкант, академик или простой гражданин России».