В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Профсоюз сообщил о массовых увольнениях сотрудников «Мосметро»

BFM.RU
31 минуту назад
«Мосметро» массово увольняет сотрудников, сообщил профсоюз столичного метрополитена. По данным организации, с начала мая работы лишились минимум 50 человек. При этом сокращения проходят с грубыми нарушениями. Несколько уволенных машинистов сообщили газете «Коммерсантъ», что реальной причиной может быть их политическая позиция. Все они регистрировались на сайте в поддержку Алексея Навального. Данные с этого ресурса ранее утекли в Сеть.
Метро Москвы массово увольняет сотрудников
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Комментирует председатель профкома профсоюза работников московского метрополитена Николай Гостев:
Николай Гостев председатель профкома профсоюза работников московского метрополитена «Я не могу провести прямую параллель по поводу причин увольнения. Знаю, что к нам сейчас обращается огромное количество людей — уже больше 50 человек, уволенных жестко. Без объяснения причин, но связь с митингами я подтвердить не могу. Об этом говорят только двое или трое людей, у которых есть записи, как их увольняли. А увольнения с нарушениями, и увольнения массовые».
Профсоюз намерен отстаивать права уволенных в суде. Начать планируют с понедельника. Сам московский метрополитен на момент публикации материала сообщения об увольнениях не комментировал.
Полиция тем временем продолжает приходить к людям по следам несогласованной акции 21 апреля. По данным ресурса «ОВД-Инфо», стражи порядка посетили уже около 200 человек. Их них более 30 привлекли на основе данных с камер видеонаблюдения. При этом есть определенный процент ошибок: иногда приходят к тем, кто не выходил на акцию, говорит юрист «ОВД-Инфо» Дмитрий Пискунов:
Дмитрий Пискунов юрист «ОВД-Инфо» «Это, к сожалению, очень распространенная проблема, которая будет и дальше [повторяться]. Многие люди похожи друг на друга, и система распознавания работает не на 100%, может быть 75% совпадения по фотографии, и в таких случаях очень велика вероятность привлечь не того. Нужно сразу, когда человек находится в отделе полиции, сказать: я на этой фотографии не опознаю себя, не опознаю кого-либо из близких, и просто, если будет привлечение к ответственности, это станет одним из ключевых моментов — нарушение закона о персональных данных, это не оперативно-разыскная деятельность. То есть сотрудники полиции не могли использовать эту систему распознавания, чтобы их привлекать к административной ответственности. Это все нужно заявлять еще на этапе составления административного протокола и на этапе суда. Если все базируется исключительно на фото, на видео с некачественным распознаванием, дело, скорее всего, просто рассыпется, и в суд уже снова не вернется. По имеющейся у нас информации, постфактум пришли к 222 людям, сколько по камерам, сколько нет, сказать пока что сложно. Точно мы знаем о 36 людях со всей России, [задержания которых связаны с] распознаванием по камерам либо по фотографиям, сделанным на месте митинга».
Несогласованная акция прошла 21 апреля. От предыдущих она отличалась отсутствием массовых задержаний, которые были лишь в Петербурге. Впрочем, позднее к предполагаемым участникам митинга начали приходить полицейские, ссылаясь на то, что тех засекла система распознавания лиц. Среди тех, к кому приходили, были, в частности, известный врач-гастроэнтеролог Алексей Головенко, писатель Дмитрий Быков и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман.
Ситуацию комментирует политолог, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов:
Владимир Слатинов эксперт Института гуманитарно-политических исследований «Власть приняла политическое решение о судьбе внесистемной оппозиции, аффилированной с Навальным. И мы понимаем, что содержание этого политического решения сводится к тому, чтобы полностью вытеснить их из легального политического поля. И в этом смысле все те, кто так или иначе поддерживает или поддерживал структуры, связанные с Навальным, и их коллективные действия, должны получить четкий сигнал относительно того, что делать это больше нельзя. Кстати, по поводу [акции 21 апреля] все удивлялись — ну почему же не было жестких задержаний в Москве — вот как раз замысел был, по поводу акций, мы видим, совершенно иной. А поскольку, как я понимаю, именно в Москве действовала система распознавания лиц, она была тоже в известной степени задействована, и люди получают «приветы» от правоохранительных органов в массовом порядке, в том числе с учетом тех ошибок, которые она осуществляет при идентификации. Собственно, и в регионах ведь происходят те же самые истории, только без опоры на технический прогресс. И участники последних акций, и те, кто ставил им лайки, и те, кто репостил соответствующие сообщения, практически все уже получили так или иначе предупреждения в форме воспитательных бесед и иных мероприятий, совокупность которых четко дает понять, что власть не намерена больше терпеть поддержку внесистемной оппозиции, аффилированной с Навальным, от кого бы то ни было, будь то известный писатель, музыкант, академик или простой гражданин России».
Политтехнолог и председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин проводит аналогию между визитами полиции к предполагаемым участникам уже после акции и получением штрафов за превышение скорости:
Константин Костин политтехнолог, председатель правления Фонда развития гражданского общества «Какие-то нарушения, которые не увидели полицейские на митингах, но которые зафиксированы, потом устанавливаются при помощи средств видеофиксации. Это как с правилами дорожного движения: кого-то задерживает сотрудник, увидевший нарушение, свидетелем которого он стал, а кому-то приходят штрафы по результатам работы камер видеофиксации. В любом случае практика пресечения и контроля за административными нарушениями применяется во всем мире. Для каких-то серьезных нарушений нужна более серьезная доказательная база, но там, где можно при помощи средств видеофиксации достаточно точно установить факт административного правонарушения, приходит штраф. Камеры иногда некорректно работают, но и с нарушением правил дорожного движения тоже было такое, когда водитель не согласен или считает, что это не он, или камера вообще некорректно зафиксировала нахождение автомобиля, и вы можете, посмотрев на это фото, не согласиться и обжаловать».
Полицейские приходили также к журналистам, работавшим на несогласованной акции в Москве. Полиция обязала, в частности, корреспондентов «Дождя», «Эха Москвы» и «Комсомольской правды» предоставить постфактум редакционное удостоверение и задание на освещение несогласованного митинга 21 апреля. В противном случае им могли вменить участие в незаконной акции.
Общество,Николай Гостев,Тамара Эйдельман,Владимир Слатинов,Дмитрий Пискунов,Константин Костин,Алексей Навальный,Дмитрий Быков,ФоРГО,МВД,Комсомольская правда,Газета "Коммерсантъ",Эхо Москвы,
61
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители