Метро Москвы массово увольняет сотрудников

Николай Гостев председатель профкома профсоюза работников московского метрополитена «Я не могу провести прямую параллель по поводу причин увольнения. Знаю, что к нам сейчас обращается огромное количество людей — уже больше 50 человек, уволенных жестко. Без объяснения причин, но связь с митингами я подтвердить не могу. Об этом говорят только двое или трое людей, у которых есть записи, как их увольняли. А увольнения с нарушениями, и увольнения массовые».

Дмитрий Пискунов юрист «ОВД-Инфо» «Это, к сожалению, очень распространенная проблема, которая будет и дальше [повторяться]. Многие люди похожи друг на друга, и система распознавания работает не на 100%, может быть 75% совпадения по фотографии, и в таких случаях очень велика вероятность привлечь не того. Нужно сразу, когда человек находится в отделе полиции, сказать: я на этой фотографии не опознаю себя, не опознаю кого-либо из близких, и просто, если будет привлечение к ответственности, это станет одним из ключевых моментов — нарушение закона о персональных данных, это не оперативно-разыскная деятельность. То есть сотрудники полиции не могли использовать эту систему распознавания, чтобы их привлекать к административной ответственности. Это все нужно заявлять еще на этапе составления административного протокола и на этапе суда. Если все базируется исключительно на фото, на видео с некачественным распознаванием, дело, скорее всего, просто рассыпется, и в суд уже снова не вернется. По имеющейся у нас информации, постфактум пришли к 222 людям, сколько по камерам, сколько нет, сказать пока что сложно. Точно мы знаем о 36 людях со всей России, [задержания которых связаны с] распознаванием по камерам либо по фотографиям, сделанным на месте митинга».