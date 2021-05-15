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Умер заслуженный артист России Марк Бек

Ювелина Бернст
1 час назад
Заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек Скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского драматического театра имени Комиссаржевской.
Умер заслуженный артист России Марк Бек
Фото: Академический Драматический Театр им. В.Ф. КомиссаржевскойАкадемический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
«Его мелодия, ажурно сочетавшая разные эпохи и стили, его фантазии, сотканные из произведений великих композиторов, стали неотъемлемой частью ежедневной работы театра», - говорится на сайте театра.
Музыкант работал там с 2019 года заведующим музыкальной частью.
Бек участвовал в таких спектаклях как «В осколках собственного счастья», «Если бы знать », «Я вернулся в мой город ». С 1965 по 1985 год пианист вместе с матерью Галиной Сорочан и отцом Александром Исаковым представляли эстрадные программы в рамках семейного трио. Его родители также были заслуженными артистами РФ.
Общество,Марк Бек,Александр Исаков,Россия,
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