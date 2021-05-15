Умер заслуженный артист России Марк Бек

Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Фото: Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Музыкант работал там с 2019 года заведующим музыкальной частью.