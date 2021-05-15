В РПЦ рассказали, как следует "изгонять бесов"

Документ, регламентирующий изгнание бесов, указывает, что экзорцизмом не могут заниматься миряне, а проводить его можно только с благословения епархиального архиерея и бесплатно, заявил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.