В РПЦ рассказали, как следует "изгонять бесов"

«Мы не думаем, что этим могут заниматься миряне, даже если они проучились какое-то время в духовной семинарии. Если священнослужитель, который имеет большой опыт «различения духов», как говорится в Священном Писании, хочет взяться за это дело, то, прежде всего, он должен получить на это благословение у своего правящего архиерея – об этом говорится в документе. Также в документе говорится о том, что эта деятельность должна быть безвозмездной, он не должен брать за это деньги», – цитирует РИА «Новости» митрополита.
«Они довольно разные по своему содержанию, и мы даем рекомендации по тому, какие чины здесь могут использоваться», – уточнил иерарх.