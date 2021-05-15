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Мошенники начали использовать трагедию в Казани для обмана россиян

Майк Габриелян
17 минут назад
Криминал начал использовать трагедию в казанской школе 175 для телефонного мошенничества. Об этом в Telegram-канале предупредила мэрия Казани.
Трагедию в Казани начали использовать для обмана россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мошенники под видом сотрудников официальных ведомств начали звонить жителям города, в том числе учителям и родственникам пострадавших при стрельбе в казанской гимназии, чтобы получить их персональные данные», - говорится в сообщении.
Власти просят не сообщать преступникам личные данные и не переводить средства на неизвестные счета.
В казанской школе 175 студент колледжа Ильназ Галявиев убил 9 человек. Трагедия произошла 11 мая. Получили ранения десятки учеников и школьных работников. На допросе Галявиев заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит».
Позднее выяснилось, что у него серьезная болезнь мозга. Эксперты выясняют, был ли он адекватен в момент преступления.
Ранее «Рамблер» сообщал, что суд арестовал Галявиева. Он проведет под стражей два месяца. Подозреваемому предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц. На заседании суда Галявиев признал вину, но не раскаялся.
Общество,Ильназ Галявиев,Казань,
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