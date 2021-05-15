Умер заслуженный артист России Марк Бек

Фото: © Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской © Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Как отметили в театре, Марк Бек - дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), а также Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).