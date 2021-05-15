Умер заслуженный артист России Марк Бек

"Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек. В Театр им. В. Ф. Комиссаржевской он пришел сравнительно недавно, в 2019 году, но в театральном Петербурге его знают многие", - отмечается в сообщении.
"Помнят и знаменитое семейное трио (композитор, заслуженная артистка России Галина Сорочан, пианист Марк Бек и режиссер, заслуженный артист России Александр Исаков). В Театре им. В. Ф. Комиссаржевской "его мелодия" звучала в спектаклях "В осколках собственного счастья", "Если бы знать", "Я вернулся в мой город, - рассказали в театре.