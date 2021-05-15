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Умер пианист-виртуоз Марк Бек

ТАССиещё 1
6 минут назад
Заслуженный артист России, пианист-виртуоз Марк Бек умер в субботу в Санкт-Петербурге на 80-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Санкт-Петербургского академического драматического театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
Умер заслуженный артист России Марк Бек
Фото: © Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской© Академический Драматический Театр им. В.Ф. Комиссаржевской
"Сегодня, 15 мая, на 80-м году жизни скончался заведующий музыкальной частью нашего театра, пианист-виртуоз, заслуженный артист России Марк Бек. В Театр им. В. Ф. Комиссаржевской он пришел сравнительно недавно, в 2019 году, но в театральном Петербурге его знают многие", - отмечается в сообщении.
Как отметили в театре, Марк Бек - дипломант IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады (1970), Всероссийского конкурса артистов эстрады (1971), а также Всесоюзного фестиваля молодежи и студентов (1973).
"Помнят и знаменитое семейное трио (композитор, заслуженная артистка России Галина Сорочан, пианист Марк Бек и режиссер, заслуженный артист России Александр Исаков). В Театре им. В. Ф. Комиссаржевской "его мелодия" звучала в спектаклях "В осколках собственного счастья", "Если бы знать", "Я вернулся в мой город, - рассказали в театре.
Кроме того, в "Театральных встречах на Итальянской" его музыка и импровизации "вступали в диалог-дуэт" с артистами Иваном Краско и Валентиной Паниной.
Как отметили в театре, Бек представлял эстрадные программы, которые пользовались успехом 20 лет (1965-1985).
Общество,Марк Бек,Валентина Панина,Александр Исаков,Иван Краско,Санкт-Петербург,Россия,
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