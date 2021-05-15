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В Госдуме предложили освободить часть школьников от ЕГЭ

Ювелина Бернст
1 час назад
Российские школьники и абитуриенты должны иметь право выбора — сдавать экзамены в форме ЕГЭ либо в виде написания сочинения и устной проверки знаний, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин. Его слова передает Ura.ru.
В Госдуме предложили освободить часть школьников от ЕГЭ
Фото: ТАССТАСС
Смолин отметил, что ЕГЭ не стали бы сдавать выпускники, которые не стремятся в вузы. Кроме того, от этой позиции выиграли бы выпускники с хорошими творческими способностями, считает депутат.
«Потому что я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — подчеркнул Смолин.
Он также заметил, что частичная отмена единого госэкзамена может помочь смягчить его последствия. Депутат объяснил, что школьники, которые готовятся к ЕГЭ в старших классах, как правило, работают только по тем предметам, которые собираются сдавать, в результате чего возникает серьезная функциональная неграмотность.
«Например, по данным опросов, треть населения нашей страны считает, что Солнце — это спутник Земли», - сказал Смолин.
Он также добавил, что положительная сторона ЕГЭ — возможность поступать в столичные вузы выпускникам из регионов — сыграла в отрицательную сторону. Так как большинство таких лиц после окончания столичных вузов в регионы не возвращаются, а многие уезжают за рубеж.
«Поэтому для человеческого потенциала страны в целом польза не очевидна», — заключил Смолин.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев сообщил, что в России могут отказаться от системы ЕГЭ. По словам спикера, вопросы по поводу несостоятельности и отмены ЕГЭ в РФ в комитете Госдумы по образованию и науке поднимаются постоянно.
Общество,Максим Зайцев,Олег Смолин,Госдума,РИА Ura.ru,
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