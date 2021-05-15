В Госдуме предложили освободить часть школьников от ЕГЭ

Российские школьники и абитуриенты должны иметь право выбора — сдавать экзамены в форме ЕГЭ либо в виде написания сочинения и устной проверки знаний, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин . Его слова передает Ura.ru.

Фото: ТАСС ТАСС

Смолин отметил, что ЕГЭ не стали бы сдавать выпускники, которые не стремятся в вузы. Кроме того, от этой позиции выиграли бы выпускники с хорошими творческими способностями, считает депутат.

«Потому что я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — подчеркнул Смолин.

Он также заметил, что частичная отмена единого госэкзамена может помочь смягчить его последствия. Депутат объяснил, что школьники, которые готовятся к ЕГЭ в старших классах, как правило, работают только по тем предметам, которые собираются сдавать, в результате чего возникает серьезная функциональная неграмотность.

«Например, по данным опросов, треть населения нашей страны считает, что Солнце — это спутник Земли», - сказал Смолин.

Он также добавил, что положительная сторона ЕГЭ — возможность поступать в столичные вузы выпускникам из регионов — сыграла в отрицательную сторону. Так как большинство таких лиц после окончания столичных вузов в регионы не возвращаются, а многие уезжают за рубеж.

«Поэтому для человеческого потенциала страны в целом польза не очевидна», — заключил Смолин.