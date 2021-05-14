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Никас Сафронов подарил российскому губернатору портрет Путина

Lenta.ru
1 час назад
Художник Никас Сафронов подарил губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву портрет президента России Владимира Путина. Картину он вручил во время открытия выставки «О чем молчат картины» в Екатеринбурге, сообщает URA.RU.
Никас Сафронов подарил российскому губернатору портрет Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам живописца, такой же портрет он дарил и российскому лидеру, а министр иностранных дел Сергей Лавров заказал себе 650 копий, чтобы обеспечить ими все посольства страны и консульства мира.
«Владимир Владимирович мне после этого позвонил и сказал, что ему очень понравилось, это было много лет назад», — отметил художник.
Ранее Сафронов пожаловался на домогательства от богатой клиентки. Он рассказал, что женщина с момента знакомства стала проявлять к нему недвусмысленные знаки внимания. Писать портрет клиентки Сафронов отказался, вернул деньги мужу, а настойчивая поклонница еще долго писала ему и звонила.
Общество,Никас Сафронов,Евгений Куйвашев,Сергей Лавров,Владимир Путин,РИА Ura.ru,Свердловская Область,
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