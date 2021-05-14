Владимира Молчанова госпитализировали в Москве

Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов попал в московскую больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным канала, 70-летний Молчанов борется с тяжелой болезнью. Ему предстоит операция.

Карьеру журналиста Молчанов начал в 1973 году, когда устроился в новостное агентство. В университете он изучал нидерландский язык и работал специальным корреспондентом в Голландии. Однажды Молчанов получил от коллеги из Амстердама информацию о живущем во Львове нацисте. Журналист поехал в город, отыскал этого человека и написал о нем. Впоследствии Молчанов раскрыл еще 30 нацистских преступников.

В 1987 - 1991 годах работал в передачах «Время», «90 минут», «До и после полуночи», стал автором двух десятков документальных фильмов.

Как писал «Рамблер», ранее в Москве госпитализировали телеведущую Екатерину Стриженову . Она сломала руку после падения в эфире ток-шоу «Время покажет».