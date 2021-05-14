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Владимира Молчанова госпитализировали в Москве

Мария Иванова
1 час назад
Ведущий программы «До и после полуночи» Владимир Молчанов попал в московскую больницу. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Владимира Молчанова госпитализировали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По данным канала, 70-летний Молчанов борется с тяжелой болезнью. Ему предстоит операция.
Карьеру журналиста Молчанов начал в 1973 году, когда устроился в новостное агентство. В университете он изучал нидерландский язык и работал специальным корреспондентом в Голландии. Однажды Молчанов получил от коллеги из Амстердама информацию о живущем во Львове нацисте. Журналист поехал в город, отыскал этого человека и написал о нем. Впоследствии Молчанов раскрыл еще 30 нацистских преступников.
В 1987 - 1991 годах работал в передачах «Время», «90 минут», «До и после полуночи», стал автором двух десятков документальных фильмов.
Как писал «Рамблер», ранее в Москве госпитализировали телеведущую Екатерину Стриженову. Она сломала руку после падения в эфире ток-шоу «Время покажет».
На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением и осколками. Стриженовой пришлось делать операцию и ставить пластину.
Общество,Владимир Молчанов,Екатерина Стриженова,Москва,
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