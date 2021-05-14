Анапу заподозрили в спекуляции ценами

Отдыхающие в Анапе
пожаловались на якобы спекуляцию ценами на курорте. Об этом пишет
Lenta.ru.
Мэр добавил, что большого роста цен на жилье в Анапе нет, однако были выявлены некоторые случаи спекуляции. По словам Швеца, из-за закрытых границ российские туристы все больше предпочитают отдых на отечественных курортах, поэтому отельеры хотят на этом заработать.
Уточняется, что завышение цен может быть вызвано прекращением регулярного авиасообщения с Турцией.
Мэр добавил, что туристический сектор в Анапе в этом году бьет рекорды по заполняемости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сочи могут ограничить въезд иногородних автомобилей. Это связано с большим количеством туристов, с которым «город перестаёт справляться».