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Анапу заподозрили в спекуляции ценами

Анастасия Кирсанова
1 час назад
Отдыхающие в Анапе пожаловались на якобы спекуляцию ценами на курорте. Об этом пишет Lenta.ru.
Анапу заподозрили в спекуляции ценами
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Мэр города Василий Швец уже сделал заявление, что курорт проветрит Федеральная антимонопольная служба, чтобы урегулировать цены.
Мэр добавил, что большого роста цен на жилье в Анапе нет, однако были выявлены некоторые случаи спекуляции. По словам Швеца, из-за закрытых границ российские туристы все больше предпочитают отдых на отечественных курортах, поэтому отельеры хотят на этом заработать.
Уточняется, что завышение цен может быть вызвано прекращением регулярного авиасообщения с Турцией.
Мэр добавил, что туристический сектор в Анапе в этом году бьет рекорды по заполняемости.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Сочи могут ограничить въезд иногородних автомобилей. Это связано с большим количеством туристов, с которым «город перестаёт справляться».
Общество,Василий Швец,ФАС,Lenta.ru,Анапа,
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