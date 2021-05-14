Когда это все закончится: мошенники используют Маска для обмана россиян

Интернет-мошенники научились выманивать персональные данные россиян с помощью фишинговых сайтов, обещающих большой заработок. Об этом сообщает
РИА Новости со ссылкой на компанию Bi.Zone.
Речь идет о мошеннических сайтах, которые предлагают пользователям вложиться в крупные компании. Среди брендов, которые используют преступники, крупные российские банки, нефтяные компании, Tesla и другие проекты Илона Маска.
Эти сайты (всего их было найдено около 600) представляют собой страницы с ярким заголовком, ссылкой на видео на YouTube, описанием инвестиционного проекта и формой, в которой пользователей просят указать личные данные. Если пользователь введет информацию, сайт покажет ему окошко с обещанием перезвонить, но за этим ничего не последует.
По версии Bi.Zone, впоследствии к оставившим свои данные людям мошенники будут применять методы социальной инженерии.
«Цель злоумышленников - войти в доверие к потенциальной жертве, чтобы потом получить у нее данные, которые будут способствовать хищению, либо спровоцировать человека самостоятельно произвести денежный перевод», - объяснили в Банке России.
В ЦБ пользователей призвали не вводить на сомнительных ресурсах данные банковской карты, коды из sms, логины и пароли.
Как писал «Рамблер», перед Новым годом у мошенников появилась новая схема обмана клиентов банков: они перестали запугивать их кражей денег и начали предлагать вклады с повышенной доходностью
Заинтересовавшемуся клиенту мошенник отправляет ссылку, по которой якобы можно открыть такой вклад.
Ссылка ведет на сайт, «притворяющийся» страничкой входа в личный кабинет банка. Если клиент введет там свои логин и пароль, мошенники сразу же получат доступ к его данным. Пока человек будет открывать вклад на поддельном сайте, преступники опустошат его счета.