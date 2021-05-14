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Возвращение белых лебедей в пруд Московского НПЗ сняли на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
После зимовки белые лебеди вернулись в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода.
Видео публикует канал «Москва 24».
Прекрасные птицы зимовали в тёплом вольере. В этом пруду лебеди живут уже в шестом поколении, и местные жители рады их возвращению.
Стоит отметить, что для лебедей в заводском пруду созданы все условия. Например берега пруда выложены камнем, а также у птиц есть деревянные плоты с домиками. Благодаря этому лебеди постоянно приносят потомство.
В прошлом году часть большой лебединой семьи подарили столичному парку «Митино», а двумя годами ранее – Московскому зоопарку.
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