Возвращение белых лебедей в пруд Московского НПЗ сняли на видео

После зимовки белые лебеди вернулись в пруд Московского нефтеперерабатывающего завода.

Видео публикует канал «Москва 24».

Прекрасные птицы зимовали в тёплом вольере. В этом пруду лебеди живут уже в шестом поколении, и местные жители рады их возвращению.

Стоит отметить, что для лебедей в заводском пруду созданы все условия. Например берега пруда выложены камнем, а также у птиц есть деревянные плоты с домиками. Благодаря этому лебеди постоянно приносят потомство.