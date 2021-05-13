Умер журналист и писатель Михаил Садчиков

Михаил Садчиков родился 26 мая 1954 года на Волге. В 1976 году он окончил Уральский государственный университет по специальности журналист. С 1979 года работал в различных СМИ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе в изданиях "Смена", "Труд", "Фонтанка.ру" и других, вел программы на телевидении.