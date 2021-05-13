В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Умер журналист и писатель Михаил Садчиков

ТАСС
59 минут назад
Петербургский обозреватель событий культуры, писатель Михаил Садчиков умер в четверг в возрасте 66 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил фотожурналист Павел Маркин.
Умер журналист и писатель Михаил Садчиков
Фото: FacebookFacebook
"Сегодня, 13 мая, перестало биться сердце ветерана газеты "Смена" Михаила Садчикова", - написал Маркин.
Михаил Садчиков родился 26 мая 1954 года на Волге. В 1976 году он окончил Уральский государственный университет по специальности журналист. С 1979 года работал в различных СМИ Ленинграда, Санкт-Петербурга и Москвы, в том числе в изданиях "Смена", "Труд", "Фонтанка.ру" и других, вел программы на телевидении.
Садчиков являлся автором нескольких книг. Среди них "Рандеву со звездами", которая вышла в начале 1990-х годов, она рассказывает о событиях в отечественной рок-музыке и поп-музыке. В 2013 году он стал лауреатом национальной художественной премии "Петрополь" за "вкус, меру и талант в современной журналистике".
Общество,Павел Маркин,Фонтанка.Ру,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители