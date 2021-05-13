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"Его обзывали - он молчал": бывший одноклассник про Галявиева

Вероника Полынина
1 час назад
Бывший одноклассник казанского стрелка рассказал, что не видел его с момента окончания школы, и за это время Ильназ Галявиев стал «другим человеком».
"Его обзывали": бывший одноклассник про Галявиева
Фото: ТАССТАСС
«Он вообще изменился. Я его не видел после школы, сейчас я его увидел первый раз, ну, это вообще другой человек. Таким он вообще не был», - заявил одноклассник Галявиева телеграм-каналу Life Shot.
По мнению молодого человека, устроить стрельбу в школе мог «любой человек, но не Галявиев».
Одноклассник вспомнил, что во время учебы Галявиев был тихим, избегал конфликтов и драк, все время вне школы играл в Counter-Strike и World of Tanks, зарабатывая деньги на «скинах».
«Драк избегал. Его обзывали - он просто молчал. Сам был такой тихий, социофоб, ни с кем не общался. Один друг у него был – тоже одноклассник. Все, больше ни с кем не общался», - рассказал собеседник.
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик школы, а ныне студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». 12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца.
Общество,Ильназ Галявиев,ФСБ,
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