"Его обзывали": бывший одноклассник про Галявиева

Одноклассник вспомнил, что во время учебы Галявиев был тихим, избегал конфликтов и драк, все время вне школы играл в Counter-Strike и World of Tanks, зарабатывая деньги на «скинах».
Как сообщал «Рамблер», утром 11 мая в казанской школе номер 175 произошла стрельба. Жертвами стрельбы, по официальным данным, стали девять человек, 21 человек пострадал. Нападавшим оказался бывший ученик школы, а ныне студент колледжа 19-летний Ильназ Галявиев. Его задержали. На допросе стрелок заявил, что считает себя богом и «всех ненавидит». 12 мая суд арестовал Галявиева на два месяца.