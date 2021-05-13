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В России всех больных СМА пообещали обеспечить лекарствами

Lenta.ru
55 минут назад
В России всех больных с диагнозом спинальная мышечная атрофия (СМА) пообещали обеспечить лекарствами до конца 2021 года. Фонд поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими, заболеваниями «Круг добра» обеспечит закупку препаратов. Об этом рассказал председатель правления фонда Александр Ткаченко.
Всех больных СМА пообещали обеспечить лекарствами
Фото: Сергей Строителев / «Коммерсантъ»Сергей Строителев / «Коммерсантъ»
Он также добавил, что фонд будет закупать препараты для больных муковисцидозом.
Ранее стало известно, что в Новосибирской области 16-летняя девушка, страдавшая СМА, не получила необходимый препарат и скончалась.
В апреле Ткаченко заявлял, что к 1 мая все пациенты с СМА получат все необходимые медикаменты.
Общество,Александр Ткаченко,
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