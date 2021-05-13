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Экс-телеведущий НТВ Пьяных пойдет на выборы в Госдуму от "Справедливой России - За правду"

ТАССиещё 1
14 минут назад
Бывший телеведущий и журналист Глеб Пьяных сообщил ТАСС, что будет баллотироваться в Госдуму от партии "Справедливая Россия - За правду".
Экс-ведущий НТВ Пьяных собрался в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В четверг в ходе заседания президиума центрального совета справороссов телеведущий вступил в партию.
С 2005 по 2012 годы Пьяных был автором и ведущим "Программы максимум" на НТВ.
Выборы в Госдуму пройдут 19 сентября 2021 года.
Общество,Глеб Пьяных,Справедливая Россия,Госдума,НТВ,ИТАР-ТАСС,
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