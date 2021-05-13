По словам Федоровой, 17 апреля они снимали сюжет о собаке семьи Полицеймако, которая укусила их соседа, писателя Валентина Лаврова.

«Мы уже уходили от Лаврова, спускаемся к выходу на улицу, тут открывается дверь одной из квартир и вырываются оттуда женские крики, ор, оскорбления в адрес съемочной группы. Мы понимаем, что это Лариса – жена Михаила Полицеймако, она догоняет оператора и начинает его бить по голове, потом видит, что я снимаю, и кидается на меня, в момент ударов мне пришлось убрать телефон. В итоге она повреждает мне руку, обрывает подмышечный нерв, вырывает мне волосы, она меня оскальпировала частично», - заявила Федорова изданию «Подъем».

По словам журналистки, от резкой боли у нее закружилась голова, отнялась рука, и она упала. В это время Лариса Полицеймако позвала из дома детей и свекровь и стала хвастаться тем, как она избила оппонентку.

Лилия Федорова продемонстрировала выписной эпикриз из Института скорой помощи имени Склифосовского, где, по ее словам, она пролежала три недели после избиения.

В выписке говорится, что Федоровой диагностировали частичное повреждение подмышечного нерва, отслойку сетчатки глаза, разрыв мочки уха, ушиб, гематому и ссадины на затылке, растяжение связок в шейном отделе позвоночника, ушиб и гематому плечевого сустава, ушиб и гематому поясницы.

«Я отлежала в Склифе три недели. На тот момент это был жуткий стресс и треш. Она была невменяемая, я такую озверевшую женщину не видела», - добавила сотрудница Первого канала.

После выписки из больницы, по словам Федоровой, ее работодатели отказались продлевать с ней трудовой договор и послали цветы Ларисе Полицеймако в качестве извинения за инцидент.

Журналистка сообщила, что на работе на нее оказывают давление, требуя забрать заявление об избиении из полиции и отказаться от любых претензий к жене артиста.

Михаил Полицеймако, в свою очередь, назвал заявление Лилии Федоровой «уткой».

«Это недостоверная информация, это какая-то утка. Это какая-то ерунда, извините», - сказал он.