Умер научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко

Он долгие годы специализировался в области нейротравматологии, работал врачом реаниматологом, был ординатором по анестезиологии-реаниматологии. С 1989 по 2014 г. работал замдиректора института Научно-исследовательского института нейрохирургии Академии медицинских наук СССР (сейчас – НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко Минздрава) Александра Коновалова. В декабре 2014 г. Потапов возглавил этот институт, а в 2019 году стал научным руководителем НМИЦ нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко.