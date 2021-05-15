Умер научный руководитель НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко

«Потапов во главе врачебной бригады института организовывал и оказывал помощь пострадавшим в результате взрыва на железнодорожной станции в Арзамасе (1988), землетрясения в Армении (1988), в вооруженных конфликтах в бывшей Югославии и др. В разработке научных подходов в области реконструктивной и минимально инвазивной хирургии Александр Потапов был одним из пионеров. Он внес значительный вклад в изучение проблемы вегетативного статуса в результате тяжелой черепно-мозговой травмы», – говорится в сообщении на сайте Минздрава.