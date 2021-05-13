Доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов прокомментировал сообщения о новых ядерных реакциях в Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает MK.RU.

Ранее в американском научном журнале Science была опубликована статья, в которой утверждалось, что в ЧАЭС вновь зафиксированы признаки реакций деления радиоактивного топлива.

«В подаппаратном помещении идут реакции, в которых участвуют отдельно взятые нейтроны. Они могут привести разве что к поражению человека, если он там вдруг каким-то образом окажется», — заявил Кузнецов.

Он добавил, что возможность новой катастрофы крайне маловероятна.

В Чернобыльской АЭС в массе уранового топлива, похороненного в глубине реакторного зала станции, снова начинаются реакции деления. Об этом сообщил журнал Science.

Как рассказал Анатолий Дорошенко из киевского Института проблем безопасности атомных электростанций, датчики фиксируют увеличение числа нейтронов, выходящих из одного недоступного помещения на АЭС, что свидетельствует о реакции деления.

Напомним, что через год после катастрофы на ЧАЭС над ней построили саркофаг из стали и бетона. Но так как через него внутрь во время дождей попадала вода, из-за которой возросла вероятность деления урановых ядер и начался резкий рост числа нейтронов, над ним построили Новый безопасный конфайнмент (НБК). Благодаря этой конструкции количество нейтронов в большинстве точек саркофага остается стабильным или даже уменьшается.

Но теперь нейтроны почему-то снова начали появляться и накапливаться в новых местах. К примеру, в одном из помещений станции их количество почти удвоилось за четыре года.

"Это как тлеющие угли в мангале... Это достоверные и убедительные данные. Нам просто непонятно, что это за механизм", - заявил химик Нил Хайят.

По его словам, происходящее никак нельзя игнорировать, ведь реакции деления в этом участке могут ускориться в прогрессии, что приведет к неконтролируемому выбросу ядерной энергии. Как заявил Максим Савельев из Института проблем безопасности атомных электростанций, на ЧАЭС может случиться еще одна авария, но у ответственных за управление ситуацией есть в запасе несколько лет для того, чтобы найти способ устранить возникшую угрозу. Ученый также отметил, что если взрывная реакция произойдет, то она скорее всего обрушит неустойчивые элементы старого саркофага, и тогда НБК наполнится радиоактивной пылью.

Украинское предприятие «Чернобыльская атомная электростанция» (ЧАЭС) опровергло информацию об угрозе аварии из-за возобновления самоподдерживающейся цепной реакции деления на разрушенном в 1986 году четвертом энергоблоке станции. Об этом сообщает ТАСС.

«За весь период наблюдений с начала установления арки в проектное положение превышений пределов безопасной эксплуатации не наблюдалось. В настоящее время показания датчиков во всех помещениях имеют стабильные значения без тенденции роста, текущие уровни не представляют угрозы возникновения самоподдерживающейся цепной реакции деления», — говорится в сообщении ЧАЭС.

Доктор технических наук Владимир Кузнецов прокомментировал появившуюся ранее информацию о возобновившихся ядерных реакциях на Чернобыльской АЭС. Его оценку приводит RT.

Специалист утверждает, что подобные процессы всегда происходили на атомной электростанции. А те помещения, где обнаружили ядерное деление, являются самыми грязными после аварии.

«Все радионуклиды, которые были в ядерном реакторе, они поучаствовали во всех этих расплавах, продолжают там находиться и будут продолжать там находиться. Так это будет до тех пор, пока они все не распадутся, а это тысячелетия», — сказал ученый.

Он также сообщил, что в подаппаратных помещениях АЭС сейчас находятся 60 тонн расплава ядерного топлива, а в совокупности во всем реакторе РБМК — 190 тонн. Они продолжают распадаться, но для этого на объекте и построены два саркофага и датчики, контролирующие процессы.

Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах ИМБП РАН Вячеслав Шуршаков прокомментировал информацию об усилении ядерных реакций на территории Чернобыльской АЭС. Он считает, что катастрофа, произошедшая на станции в 1986 году, не может повториться, передают «Известия».

Он уверен, что ситуация на АЭС сейчас не критичная и не аварийная.

Рамблер

Сейчас катастрофа 1986 года повториться не может, — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что для точного прогнозирования ситуации нужно отслеживать уровень нейтронов. Про степень опасности можно говорить, если учёные знают, какой он был два месяца назад и какой он сейчас, добавил Шуршаков.

Ситуация на Чернобыльской АЭС никоим образом не угрожает новой ядерной катастрофой, а появление информации о росте нейтронного потока на аварийном энергоблоке, видимо, было связано с необходимостью широко рассказать общественности о недофинансировании на Украине программы мониторинга обстановки в районе разрушенного реактора, считает главный редактор портала Atominfo.ru Александр Уваров

"Никакой реальной, тем более катастрофической опасности ситуация на Чернобыльской АЭС не представляет, и сами украинские ученые это подчеркивают. Ну а нейтроны, как известно, появляются даже в реакциях спонтанного деления ядер природного урана", — сказал Уваров РИА Новости.

Собеседник агентства обратил внимание на слова в сообщении Института проблем безопасности АЭС, что на данный момент программа мониторинга состояния топливных масс в помещениях аварийного энергоблока, разработанная в институте еще в 2016 году, "не обеспечена соответствующими ресурсами для реализации".

"Поэтому, на мой взгляд, эта тема с нейтронными потоками возникла в результате, что называется, спора хозяйствующих субъектов", — сказал Уваров. "Ведь до сих пор, как следует из сообщения, украинское правительство не выделило необходимых денег на реализацию программы мониторинга. Предполагаю, что таким образом, а именно через авторитетный журнал Science, украинские ученые попытались широко рассказать о дефиците финансирования их, без преувеличения, очень важной деятельности", — пояснил эксперт.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 35 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, когда взорвался реактор РБМК-1000 энергоблока 4. В окружающую среду оказалось выброшено большое количество радиоактивных веществ. Около 95% всего ядерного топлива, находившегося в реакторе, расплавилось и вытекло в подреакторные помещения, где, смешавшись с конструкционными материалами, песком и др., застыло в разных местах.