Назван способ избежать рака

Диетолог Маргарита Королева
заявила, что отказ от части продуктов не поможет уберечься от рака: вместо этого стоит стараться вести здоровый образ жизни, поддерживать «здоровую стройность» и время от времени проходить диспансеризацию. Об этом сообщает
НСН.
Королева подчеркнула, что рак - полисистемное заболевание, которое может возникнуть из-за совокупности факторов.
«Человек имеет генетическую предрасположенность, а может и не иметь ее. [Риск есть] когда он ведет неправильный образ жизни во всех смыслах, злоупотребляя не только алкоголем, но и фастфудом и другими продуктами, которые ведут к избыточной массе тела», - рассказала диетолог, отметив, что медики связывают с ожирением 12 видов рака.
Она отметила, что спровоцировать рак может и злоупотребление мясом, если человек уже имеет хронические заболевания или предрасположен к ним. При этом полный отказ от части продуктов не только не снижает риски заболеть, но может, напротив, увеличить опасность.
«Мы можем вести здоровый образ жизни во всех смыслах и любить при этом мясо. Контролируя стрессовые факторы, мы не получим никаких проблем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем и доживет до 104 лет, поддерживая здоровый образ жизни в каких-то других смыслах», - заключила она.
Как писал «Рамблер», российские ученые разработали продукты питания, которые помогают предупредить развитие гормонозависимых опухолей.
Исследователи из Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и НМИЦ онкологии имени Петрова создали батончики мюсли, овсяное печенье и быстрорастворимую кашу, содержащие биологически активные нутриенты - биойод, селен и ликопин.
По словам ученых, эти элементы являются антиоксидантами и снижают риск развития рака.