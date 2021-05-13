Россияне, побывавшие в Сочи на майских праздниках, рассказали о стремительном росте цен на курорте. Своими историями туристы поделились с «Московским комсомольцем».

Так, жительница Москвы пожаловалась на местных бизнесменов, которые начали «задирать» цены. По словам женщины, отпуск на четверых человек ей обошелся в 200 тысяч рублей, при этом семья жила в скромном отеле, а питалась в бюджетных столовых.

«Ценники переписывались буквально у нас на глазах, за три дня стоимость блюд в кафе, где мы ужинали в первый вечер, выросла на 20-25 процентов», — так туристка описала свой отдых.

Другой россиянин рассказал об отсутствии сервиса при завышенных ценах. Мужчина пояснил, что снимал номер в Сочи на майские праздники за 15 тысяч рублей и остался разочарован.

«За эти деньги в комнате не смогли сделать даже полноценную уборку, под кроватью и в шкафах было все в пыли, а на чашках и стаканах были заметны грязные разводы. Бесплатно в номер не приносили даже воду. Шведский стол на завтрак тоже разнообразием не порадовал», — вспомнил путешественник.

Еще одна туристка из Подмосковья возмутилась переполненными пляжами и грязным морем. По мнению собеседницы издания, если в мае на курорте везде были огромные очереди из отдыхающих, то летом «спокойно отдохнуть будет практически невозможно».

Ранее в мае россияне повально заинтересовались отдыхом на одном черноморском курорте — представители нескольких турфирм зафиксировали «исключительный спрос» на поездки в Анапу . Так, по данным оператора «Интурист», продажи путевок возросли на 124 процента в сравнении с 2019 годом.

К лету 2021-го средняя суточная ставка аренды жилья в Сочи почти достигла 6,5 тысячи рублей, пробив психологическую отметку в 6 тысяч, следует из материалов инвестиционной компании Garnet, предоставленных «Ленте.ру».

По данным аналитиков, в начале мая 2021-го на сочинском рынке посуточной аренды сдавалось порядка 2,5 тысячи объектов. Средняя ставка — 6,44 тысячи рублей. Самый широкий выбор лотов — более 800 — представлен в сегменте однокомнатных квартир. Средняя ставка для «однушек» составляет 2,78 тысячи рублей за сутки. При этом самые доступные варианты можно снять по цене от 800 рублей/сутки, а самые дорогие — за 35 тысяч рублей.

«Самые бюджетные ставки предлагаются с определенными условиями — например, не менее семи суток съема. Таким образом, если объект будет снят на четыре дня, стоимость за сутки для арендатора будет выше», — предупреждают специалисты.

Самая дорогая квартира, которая сдается в краткосрочную аренду в Сочи, — «трешка» в одном из современных жилых комплексов за 55 тысяч рублей в сутки.

Эксперты прогнозируют рост спроса на съемное жилье в Сочи с наступлением сезона отпусков. «Традиционно пик наступает с середины июня, а самые высокие ставки — в июле-августе, — уточняют они. — Спрос будет расти в том числе из-за того, что закрыли Турцию и Танзанию».

Актёр и комик Михаил Галустян предложил сочинским бизнесменам не завышать цены в преддверии очередного туристического сезона. В своём инстаграме артист попросил предпринимателей «радушно встречать гостей».

Заявление Галустян сделал в сториз, сейчас видео доступно в паблике «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

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«В связи с наплывом туристов, гостей, я вас очень прошу: не поднимайте сильно цены. Хорошо встречайте, радушно встречайте гостей, туристов Давайте не будем в два раза делать больше цены и так далее. Я вас очень прошу», — сказал артист.

Галустян, который является уроженцем Сочи, также попросил местных предпринимателей уделять особое внимание сервису.

Владельцы российских гостиниц начали поднимать цены на размещение ещё в начале 2021 года. По оценкам экспертов, в марте сутки в отелях Краснодарского края стоили в среднем 6500 рублей, что на 35% выше показателя 2020 года. Так бизнесмены пытаются найти средства на уплату кредитов, которые оформили в период пандемийного простоя.

В конце апреля 2021 года туристические ведомства Южных регионов России сообщали о планах принять рекордное число гостей ближайшим летом. В Министерстве курортов, туризма и Олимпийского наследия Красноярского края отмечали, что с мая по сентябрь ждут свыше 10 млн туристов.

Повышенный спрос привёл к приостановке бронирования местных гостиниц категории 4 и 5 звёзд с 15 июня по 20 августа. Ситуацию в среднем ценовом сегменте на Кубани сочли более стабильной. В Ассоциации туроператоров (АТОР) подчёркивали, что на Юге России этим летом спрос точно будет превышать предложение.

Аэропорты российского юга, обслуживающие черноморские курорты, в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными. О таком прогнозе холдинга «Аэродинамика», ответственного за воздушные гавани Краснодара, Сочи и Анапы, сообщает РБК.

Высокая нагрузка, пояснили там, связана с наплывом пассажиров из-за закрытия зарубежных направлений. Один только сочинский аэропорт, по прогнозам, как минимум в июне — сентябре будет работать из расчёта 100% нагрузки.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса авиаперевозки за пределы России упали на 76%, до 13 млн человек. В 2021 году они продолжат сокращаться, до 9 млн человек, считают в Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

Сейчас россиянам можно посещать 29 стран, но по меньшей мере на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня — приостановлены полёты в Турцию. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать путёвки туда даже после 1 июня. На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России.

Издание отмечает, что у туристов почти не осталось бюджетных альтернатив российскому побережью Чёрного моря из-за практически полного запрета на полёты в Турцию и ограничений на путешествия в другие страны на фоне пандемии коронавируса. 23 апреля президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов на египетские курорты, но вопрос о начале и количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решён только во второй половине мая.

С 1 по 11 мая курорты Краснодарского края посетили более 680 тысяч туристов. Таким образом, турпоток вырос на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года, сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Традиционно самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик, - отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев. - При этом наибольшим спросом пользовались отели категории 4-5 звезд, и мы видим, что эта тенденция сохранится на протяжении всего лета - отели, работающие по системе "все включено", уже забронированы практически на сто процентов.

Заполняемость отелей на Черноморском побережье достигла 80 процентов, на Азовском - 43, а в степной и предгорной зонах - 58.

Как ранее писала "РГ", за первые десять дней мая Сочи принял 232 тысячи человек. По информации минкурортов, туризма и олимпийского наследия региона, Анапу посетили 89 тысяч туристов, а Геленджик - 73 тысячи человек.

На высокий сезон уже забронировано около 89 процентов номерного фонда региона. Наиболее высокий процент бронирований у санаториев, отелей 4-5 звезд, в том числе работающих по системе "все включено".

Спрос на жилье в Сочи как со стороны покупателей, так и со стороны арендаторов может стать летом и осенью этого года ажиотажным на фоне ограничения авиасообщения с Турцией, заявила РИА Недвижимость генеральный директор консалтинговой компании Nedvex Юлия Галимова.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

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"Очевидно, спрос на отдых в Сочи вырастет после отмены полетов в Турцию. В период с сентября по декабрь 2020 года количество сделок на первичном рынке недвижимости Сочи выросло на 53%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Летом и осенью возможен ажиотажный спрос", — отметила Галимова.

По ее оценке, из-за резкого увеличения интереса к жилой недвижимости на морском побережье Краснодарского края продажная цена лотов может вырасти на 30%.

"Текущая средняя стоимость квадратного метра в комфорт-классе составляет 250 тысяч рублей, в сегменте “бизнес” – 360 тысяч рублей, в сегменте “элит” – 506 тысяч рублей", — уточнила эксперт.

Она констатировала, что в Сочи перегрет не только сегмент продажи жилья, но и рынок аренды, поскольку большинство отелей и апартаментов уже выкуплено и забронировано. Так, по данным Nedvex, сегодня, по сравнению с позапрошлым, допандемийным годом, аренда недвижимости подорожала на 50-100% в зависимости от сезона, местоположения и ценового сегмента.

"Среди преимуществ локации для покупателя или отдыхающего — транспортная доступность, отсутствие санкционных рисков и ограничений на выезд и въезд, языковой комфорт, благоприятный климат. Кроме того, Сочи – пока единственный курортный город в России с развитой туристической инфраструктурой и качественным благоустройством", — указала собеседница РИА Недвижимость.

Она также добавила, что в настоящее время консультанты наблюдают активный рост в Сочи сегмента коттеджей и таунхаусов.